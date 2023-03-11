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Свято 11 березня: не робіть цих речей, щоб не накликати біду

Яке сьогодні свято (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

11 березня православна церква вшановує пам'ять єпископа Газського Порфирія. У цей день не було заведено виконувати тяжку роботу. Натомість наші предки встановлювали годівнички для птахів, щоб передбачити, якою буде весна.

Що не можна сьогодні робити та чого варто дотримуватися - читайте нижче в матеріалі Styler.

Історія свята

Єпископ Газський Порфирій народився в шляхетній і багатій родині в Македонії. У 25 років він вступив до Скитського монастиря в Єгипті, де протягом 5 років молився та служив Богу.

Згодом Порфирій пішов до Єрусалима, щоб відвідати святі місця. Проте поселився там в Йордані в печері. Коли Порфирію виповнилося 40 років, він висвятив єрусалимський патріарх на священника і віддав на зберігання йому частину хреста Господнього.

Єпископ палестинського міста Гази помер у 396 році.

Що не можна сьогодні робити

  • Чоловікам заборонено знайомитися з жінками або дівчатами.
  • Не можна їсти м'ясні, молочні продукти, яйця і рибу.
  • Не варто лихословити, лаятися, сваритися.

Традиції наших предків

11 березня весна повніше вступала у свої права, але сніг і морози все ще могли бути.

Наші предки вірили, що в цей день у жінок може вселятися Кікімора, яка чарами доводила чоловіків до безумства. Саме тому чоловіки не знайомилися з ними цього дня.

На деревах заведено було встановлювати годівнички для птахів. Таким чином передбачали, якою буде весна. 11 березня не виконували важку роботу, а натомість багато молилися.

Народні прикмети

  • З теплих країв повернулися перелітні птахи - рясно вродять зернові.
  • Почалася заметіль - літо буде прохолодним і дощовим.
  • Небо зоряне - до літньої засухи.
  • Будування птахами гнізда на сонячній стороні - про холодне літо, а на північній стороні - про наближення погожих днів.

Хто святкує іменини

У цей день іменини святкують Порфирій, Севастіан, Сергій, Миколай, Анна, Петро та Іван.

Раніше ми розповідали, що думає митрополит Епіфаній стосовно святкування 8 Березня.

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