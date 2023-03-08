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Шукайте свято в душі: митрополит Єпіфаній поставив крапку у суперечках про святкування 8 Березня

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Середа 08 березня 2023 14:30
Шукайте свято в душі: митрополит Єпіфаній поставив крапку у суперечках про святкування 8 Березня Митрополит Єпіфаній закликав українців не сперечатися про святкування 8 Березня (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Суперечки про те, чи варто відзначати Міжнародний жіночий день 8 Березня чи ні, не вщухають уже кілька років. Митрополит Єпіфаній закликав українців припинити суперечки на цю тему та шукати свята не у календарях, а у душі.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

"Дорогі брати та сестри! Не варто розділятися та сперечатися навколо дати 8 березня. Особливо нині, під час жорстокої війни, коли кожна сварка і роз’єднання українців лише на руку нашому ворогу", - звернувся митрополит до українців.

Він додав, що зараз не час для особливих святкувань у світському розумінні. А любов до ближнього можна виявляти без жодного приводу.

"Чи зараз сприятливий час для особливих святкувань у світському їх розумінні? Не думаю. Чи час для вияву поваги та любові до ближнього, зокрема до жіноцтва? Звичайно, що так – і не лише сьогодні, а й повсякчас", - пояснив. Епіфаній.

Він нагадав, що 8 Березня - такий самий день у календарі, як і будь-який інший. І він буде саме таким, яким ми його зробимо.

"8 березня, по суті, такий самий день, як інші, просто дата в календарі. Але яким буде цей день, чим він буде для вас наповнений, точніше, чим Ви його наповните – залежить від вас. Не шукайте свята в календарі – шукайте його в душі!" – закликав митрополит українців.

До речі, ми писали про те, як можна красиво привітати з 8 Березня.

А ще розповідали про те, як правильно вибрати квіти у подарунок і не схибити.

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8 марта ПЦУ Епіфаній