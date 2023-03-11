Праздник 11 марта: не делайте этих вещей, чтобы не навлечь беду

История праздника

Епископ Газский Порфирий родился в благородной и богатой семье в Македонии. В 25 лет он поступил в Скитский монастырь в Египте, где в течение 5 лет молился и служил Богу.

Позже Порфирий пошел в Иерусалим, чтобы посетить святые места. Однако поселился там в Иордане в пещере. Когда Порфирию исполнилось 40 лет, он рукоположил иерусалимский патриарх на священника и отдал на хранение ему часть креста Господня.

Епископ палестинского города Газа скончался в 396 году.

Что нельзя сегодня делать

Мужчинам запрещено знакомиться с женщинами или девочками.

Нельзя есть мясные, молочные продукты, яйца и рыбу.

Не стоит злословить, ругаться, ссориться.

Традиции наших предков

11 марта весна полнее вступала в свои права, но снег и морозы все еще могли быть.

Наши предки верили, что в этот день в женщин может вселяться Кикимора, которая волшебством доводила мужчин до безумия. Именно поэтому мужчины не знакомились с ними в этот день.

На деревьях принято было устанавливать кормушки для птиц. Таким образом, предполагали, какой будет весна. 11 марта не выполняли тяжелую работу, а многие молились.

Народные приметы

Из тёплых краев вернулись перелетные птицы - обильно уродят зерновые.

Началась метель - лето будет прохладным и дождливым.

Небо звездное - к летней засухе.

Строительство птицами гнезда на солнечной стороне - о холодном лете, а на северной стороне - о приближении погожих дней.

Кто празднует именины

В этот день именины празднуют Порфирий, Севастиан, Сергей, Николай, Анна, Петр и Иоанн.