Свято 10 липня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Антоній Печерський, також відомий як Антипій, народився приблизно у 983 році у Любечі на Чернігівщині. У своїй молодості він відправився в паломництво до святого гори Афон, де віддався чернецькому життю і набув значного духовного досвіду.

Цей досвід виявився надзвичайно корисним для Антонія у подальшій організації монастирського життя на Русі. Він став засновником ігуменом Києво-Печерської лаври, яка стала одним з центрів духовного і культурного життя Київської Русі.

Після повернення до Києва приблизно у 1013 році, Антоній обрав життя пустельника у печерах біля села Берестове, недалеко від міста. Його святість і духовні здібності привернули до нього багатьох учнів, що стало основою для створення монастирської громади і початку великого духовного народження на Русі.

Близько 1051 року Антоній заснував Києво-Печерський монастир, який згодом став не лише місцем духовної практики, а й важливим культурним центром Русі. Монастир зібрав багато монахів, які наслідували його життя молитви, посту та праці, сприяючи розквіту духовного життя й освіти в цьому регіоні.

Антоній жив відокремлено від світу, ведучи скромний спосіб життя. Він віддавав переважну увагу молитві та медитації, проводячи багато часу у спогляданні. Його дар прозорливості та здатність до чудес вражали людей, і багато з них зверталися до нього за порадою та духовним словом.

Антоній дожив до глибокої старості і помер у 1073 році, залишивши після себе значну духовну спадщину. Його мощі були покладені в печери, які згодом стали відомі як Ближні печери, і стали місцем паломництва для вірян.

Антоній Печерський (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 10 липня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

лаятися чи проливати воду біля водойм.

Сваритися чи лаятися

Розповідати плани

Пити з чужої кружки.

Вважалося, що сьогодні ряска з водойм набуває цілющої сили, та допомагає при безсонні. Тому її збирали, висушували, та зберігали.

У рибаків був свій особливий ритуал для цього дня. Вони обов’язково плетуть сітку, або займаються її ремонтом, після чого на вечір ідуть ловити рибу.

Ікона Св. Антонія Печерського (зображення: Вікіпедія)

Народні прикмети і традиції цього дня

Зранку немає роси - ввечері буде злива

Чутно сильний грім - дощ затягнеться на декілька днів

Гроза вночі - день буде сонячним і теплим

На березі почало жовтіти листя - до ранньої осені

Багато слимаків на рослинах - скоро піде дощ

Веселка в першій половині дня - на вечір буде вітряно.

Цього дня наші пращури зверталися з молитвами до святого Антонія, просячи зцілення хвороб та миру. А зранку було заведено вмиватись, адже вода цього дня набуває цілющої сили.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Данило, Олександр, Антон, Петро, Степан, Георгій, Леонтій, Нестор.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Раки.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: