Праздник 10 июля: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы
Сегодня, 10 июля, праздник - православные украинцы чтят память святого преподобного Антония Печерского по новому церковному календарю
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Антоний Печерский, также известный как Антипий, родился примерно в 983 году в Любече Черниговской области. В своей молодости он отправился в паломничество к святой горе Афон, где отдался монашеской жизни и приобрел значительный духовный опыт.
Этот опыт оказался очень полезным для Антония в дальнейшей организации монастырской жизни на Руси. Он стал основателем игуменом Киево-Печерской лавры, ставшим одним из центров духовной и культурной жизни Киевской Руси.
После возвращения в Киев примерно в 1013 году, Антоний избрал жизнь отшельника в пещерах возле села Берестово, недалеко от города. Его святость и духовные способности привлекли к нему многих учеников, что послужило основой для создания монастырской общины и начала великого духовного рождения на Руси.
Около 1051 Антоний основал Киево-Печерский монастырь, который впоследствии стал не только местом духовной практики, но и важным культурным центром Руси. Монастырь собрал много монахов, подражавших его жизни молитвы, поста и труда, способствуя расцвету духовной жизни и просвещения в этом регионе.
Антоний жил обособленно от мира, ведя скромный образ жизни. Он уделял больше внимания молитве и медитации, проводя много времени в созерцании. Его дар прозорливости и способность к чудесам поражали людей, и многие из них обращались к нему за советом и духовным словом.
Антоний дожил до глубочайшей старости и погиб в 1073 году, оставив после себя существенное духовное наследие. Его мощи были положены в пещеры, впоследствии ставшие известными как Ближние пещеры, и стали местом паломничества для верующих.
Антоний Печерский (изображение: Википедия)
Что нельзя делать сегодня, 10 июля
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- ругаться или проливать воду у водоемов.
- Ссориться или ругаться
- Рассказывать планы
- Пить из чужой кружки.
Считалось, что сегодня ряска из водоемов приобретает целебную силу и помогает при бессоннице. Поэтому ее собирали, высушивали и хранили.
У рыбаков был свой особенный обряд для этого дня. Они обязательно плетут сетку или занимаются ее ремонтом, после чего на вечер идут ловить рыбу.
Икона Св. Антония Печерского (изображение: Википедия)
Народные приметы и традиции этого дня
- Утром нет росы - вечером будет ливень
- Слышен сильный гром - дождь затянется на несколько дней.
- Гроза ночью - день будет солнечным и теплым
- На березе начали желтеть листья - к ранней осени
- Много слизняков на растениях - скоро пойдет дождь
- Радуга в первой половине дня - на вечер будет ветрено.
В этот день наши предки обращались к святому Антонию, прося исцеления болезней и мира. А утром было принято умываться, ведь вода в этот день приобретает целебную силу.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Даниил, Александр, Антон, Петр, Степан, Георгий, Леонтий, Нестор.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- День полета на зонте
- День Никогда Тесла
- рождение футбольного свистка
- Всемирный день энергетической независимости
- День племянниц и племянников.
Ранее мы публиковали дни ангела в июле 2024 года: кто празднует именины по новому и старому календарю.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Украинская Католическая энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.