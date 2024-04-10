Свято 10 квітня: у кого День ангела, найсуворіші заборони

10 квітня 2024 року в церковному календарі - день пам’яті мучеників Терентія, Африкана, Максима, Помпія, Зінона, Олександра, Феодора і 33 інших.

Про те, які сьогодні прикмети та що категорично не можна робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія та традиції цього дня

Святі жили в Африці в III столітті та померли за віру в Ісуса Христа. Тоді імператором був Фортунат, який влаштував гоніння за християнами. Коли схопили вірян і вони побачили знаряддя тортур, то багато хто з них відрікся від своєї віри. Але ці мученики твердо стояли на своєму, за що і поклали голови.

Найкраще сьогодні піти до церкви і помолитися за здоров'я всіх членів сім'ї. Якщо ви перебуваєте з кимось у сварці, варто перепросити. Цей день для цього підходить.

Цього дня наші пращури намагалися прокинутися якомога раніше і одразу вийти на вулицю. Уважно дивилися на схід сонця, щоб побачити, яка буде погода і спрогнозувати майбутнє.

Що не можна робити цього дня

Сьогодні не можна займатись прибиранням та працею на городі.

Варто відмовитися від риболовлі.

Заборонено лихословити та погано думати про інших.

Головні прикмети цієї дати

Видніються сережки на вільсі - заморозків більше не буде.

Розквітає бузок - травень буде теплим.

Якщо сьогодні похмурий день - літо буде дощовим.

Сильний вітер - врожай буде бідним.

День ангела 10 квітня святкують Африкан, Олександр, Максим, Зенон, Терентій, Яків, Федір.

