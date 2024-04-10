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Праздник 10 апреля: у кого День ангела, самые строгие запреты дня

Среда 10 апреля 2024 06:00
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Праздник 10 апреля: у кого День ангела, самые строгие запреты дня Какой праздник отмечают 10 апреля (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

10 апреля 2024 года в церковном календаре – день памяти мучеников Терентия, Африкана, Максима, Помпия, Зинона, Александра, Феодора и 33 других.

О том, какие сегодня приметы и категорически нельзя делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: сайт ВТО, Лунный календарь, DayToday.

История и традиции этого дня

Святые жили в Африке в III веке и умерли за веру в Иисуса Христа. Тогда императором был Фортунат, устроивший гонения за христианами. Когда схватили верующих и они увидели орудие пыток, многие из них отреклись от своей веры. Но эти мученики твердо стояли на своем, за что и положили головы.

Лучше сегодня пойти в церковь и помолиться за здоровье всех членов семьи. Если вы находитесь с кем-то в ссоре, стоит извиниться. Этот день подходит для этого.

В этот день наши предки приметили, что в этот день наши предки заметили, что в этот день бывает жарко. Внимательно смотрели на восход, чтобы увидеть, какая будет погода и спрогнозировать будущее.

Что нельзя делать в этот день

  • Сегодня нельзя заниматься уборкой и трудом на огороде.
  • Следует отказаться от рыбалки.
  • Запрещено злословить и плохо думать о других.

Главные приметы этой даты

  • Видятся серьги на ольхе - заморозков больше не будет.
  • Расцветает сирень – май будет теплым.
  • Если сегодня пасмурный день – лето будет дождливым.
  • Сильный ветер – урожай будет бедным.

День ангела 10 апреля отмечают Африкан, Александр, Максим, Зенон, Терентий, Яков, Федор.

Кстати, недавно мы писали о том, когда в этом году празднуют Пасху .

Также читайте,сколько длится Великий пост и что нельзя делать в этот период .

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