Праздник 10 апреля: у кого День ангела, самые строгие запреты дня
10 апреля 2024 года в церковном календаре – день памяти мучеников Терентия, Африкана, Максима, Помпия, Зинона, Александра, Феодора и 33 других.
О том, какие сегодня приметы и категорически нельзя делать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт ВТО, Лунный календарь, DayToday.
История и традиции этого дня
Святые жили в Африке в III веке и умерли за веру в Иисуса Христа. Тогда императором был Фортунат, устроивший гонения за христианами. Когда схватили верующих и они увидели орудие пыток, многие из них отреклись от своей веры. Но эти мученики твердо стояли на своем, за что и положили головы.
Лучше сегодня пойти в церковь и помолиться за здоровье всех членов семьи. Если вы находитесь с кем-то в ссоре, стоит извиниться. Этот день подходит для этого.
В этот день наши предки приметили, что в этот день наши предки заметили, что в этот день бывает жарко. Внимательно смотрели на восход, чтобы увидеть, какая будет погода и спрогнозировать будущее.
Что нельзя делать в этот день
- Сегодня нельзя заниматься уборкой и трудом на огороде.
- Следует отказаться от рыбалки.
- Запрещено злословить и плохо думать о других.
Главные приметы этой даты
- Видятся серьги на ольхе - заморозков больше не будет.
- Расцветает сирень – май будет теплым.
- Если сегодня пасмурный день – лето будет дождливым.
- Сильный ветер – урожай будет бедным.
День ангела 10 апреля отмечают Африкан, Александр, Максим, Зенон, Терентий, Яков, Федор.
Кстати, недавно мы писали о том, когда в этом году празднуют Пасху .
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