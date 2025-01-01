Свято 1 січня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

1 січня православна церква вшановує пам'ять і діяння святого Василія Великого. В народі цей день називали Днем святого Василя.
Про те, яке свято 1 січня, а також про історію, головні заборони та традиції цього дня розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Святий Василій Великий, якого також називають Кесарійським, жив в Кесарії Каппадокійській, в IV столітті. Християнська родина, де народився Василь, була багатою та знатною.
Вихованням святого спершу займалася бабуся Василя, яка була освіченою християнкою. Згодом, після смерті батька, Василь вирушив здобувати освіту в Константинополі. Потім парубок приїхав до Афін.
Відповідно до церковних переказів, Василь досконало знав риторику, філософію, астрономію, фізику, математику, а також медицину. Парубок повернувся додому та почав викладати риторику, проте згодом був висвячений в диякони, а потім і в пресвітери.
Тоді християни зазнавали переслідувань, проте Василь продовжував захищати християнську віру, виступаючи з проповідями. За це святий здобув повагу та любов.
Після смерті святий Василь залишив важливі праці для християнства, зокрема книги про Хрещення, твори про Святу Трійцю, бесіди на різні псалми. Часто Василю приписують авторство багатьох молитов та проповідей.
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
В перший день нового року відвідували церкву, щоб в молитвах попросити щастя до наступного Щедрого вечора.
Після цього засівали сусідам - відповідно до записів, раніше посівальниками були лише хлопці. Зерно після посівальника збирали і віддавали курям, а горох зберігали до весни.
За новим стилем, 1 січня день ангела у людей з такими іменами: Василь, Григорій, Богдан, Яків, Платон, Михайло, В'ячеслав, Емілія, Єремія, Іван, Олександр, Микола, Петро, Трохим, Ян.
До того ж за старим стилем сьогодні іменини відзначають: Аглая, Ілля, Григорій, Тимофій.
До речі, раніше ми писали про те, хто святкує іменини в січні 2025 року.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Церковний календар, DayToday, Вікіпедія.