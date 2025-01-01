Праздник 1 января: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

1 января православная церковь чтит память и деяния святого Василия Великого. В народе этот день называли Днем святого Василия.
О том, какой праздник 1 января, а также об истории, главных запретах и традициях этого дня рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Святой Василий Великий, которого также называют Кесарийским, жил в Кесарии Каппадокийской, в IV веке. Христианская семья, где родился Василий, была богатой и знатной.
Воспитанием святого сначала занималась бабушка Василия, которая была образованной христианкой. Впоследствии, после смерти отца, Василий отправился получать образование в Константинополе. Затем парень приехал в Афины.
Согласно церковным преданиям, Василий в совершенстве знал риторику, философию, астрономию, физику, математику, а также медицину. Парень вернулся домой и начал преподавать риторику, однако впоследствии был рукоположен в диаконы, а затем и в пресвитеры.
Тогда христиане подвергались преследованиям, однако Василий продолжал защищать христианскую веру, выступая с проповедями. За это святой получил уважение и любовь.
После смерти святой Василий оставил важные труды для христианства, в частности книги о Крещении, произведения о Святой Троице, беседы на различные псалмы. Часто Василию приписывают авторство многих молитв и проповедей.
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
В первый день нового года посещали церковь, чтобы в молитвах попросить счастья до следующего Щедрого вечера.
После этого засевали соседям - согласно записям, раньше посевальщиками были только парни. Зерно после посевальника собирали и отдавали курам, а горох хранили до весны.
По новому стилю, 1 января день ангела у людей с такими именами: Василий, Григорий, Богдан, Яков, Платон, Михаил, Вячеслав, Эмилия, Иеремия, Иван, Александр, Николай, Петр, Трофим, Ян.
К тому же по старому стилю сегодня именины отмечают: Аглая, Илья, Григорий, Тимофей.
Кстати, ранее мы писали о том, кто празднует именины в январе 2025 года.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, DayToday, Википедия.