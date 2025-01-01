Свято 1 січня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

1 січня православна церква вшановує пам'ять і діяння святого Василія Великого. В народі цей день називали Днем святого Василя.

Про те, яке свято 1 січня, а також про історію, головні заборони та традиції цього дня розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія церковного свята

Святий Василій Великий, якого також називають Кесарійським, жив в Кесарії Каппадокійській, в IV столітті. Християнська родина, де народився Василь, була багатою та знатною.

Вихованням святого спершу займалася бабуся Василя, яка була освіченою християнкою. Згодом, після смерті батька, Василь вирушив здобувати освіту в Константинополі. Потім парубок приїхав до Афін.

Відповідно до церковних переказів, Василь досконало знав риторику, філософію, астрономію, фізику, математику, а також медицину. Парубок повернувся додому та почав викладати риторику, проте згодом був висвячений в диякони, а потім і в пресвітери.

Тоді християни зазнавали переслідувань, проте Василь продовжував захищати християнську віру, виступаючи з проповідями. За це святий здобув повагу та любов.

Після смерті святий Василь залишив важливі праці для християнства, зокрема книги про Хрещення, твори про Святу Трійцю, бесіди на різні псалми. Часто Василю приписують авторство багатьох молитов та проповідей.

Народні прикмети цього дня

Яка погода 1 січня - така буде в червні

Якщо сьогодні був іній на деревах - предки проводили сільськогосподарські роботи

1 січня легкий снігопад - буде хороший врожай пшениці

Якщо перший день Нового року ніч місячна без хмар - буде хороший урожай ягід, гороху і бобових культур

Якщо ніч на Новий рік тиха - наступний рік буде щасливим для людей і тварин

Якщо 1 грудня день сонячний - до хороших подій

Що сьогодні не можна робити

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

надмірно працювати

бажати зла, лихословити та сваритися

лінуватися

думати про погане

В перший день нового року відвідували церкву, щоб в молитвах попросити щастя до наступного Щедрого вечора.

Після цього засівали сусідам - відповідно до записів, раніше посівальниками були лише хлопці. Зерно після посівальника збирали і віддавали курям, а горох зберігали до весни.

У кого сьогодні іменини

За новим стилем, 1 січня день ангела у людей з такими іменами: Василь, Григорій, Богдан, Яків, Платон, Михайло, В'ячеслав, Емілія, Єремія, Іван, Олександр, Микола, Петро, Трохим, Ян.

До того ж за старим стилем сьогодні іменини відзначають: Аглая, Ілля, Григорій, Тимофій.