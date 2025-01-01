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Праздник 1 января: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы

Среда 01 января 2025 06:00
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Праздник 1 января: что строго запрещено делать сегодня, народные приметы Какой праздник 1 января (иллюстративное фото: Piixabay)
Автор: Людмила Рябухіна

1 января православная церковь чтит память и деяния святого Василия Великого. В народе этот день называли Днем святого Василия.

О том, какой праздник 1 января, а также об истории, главных запретах и традициях этого дня рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История церковного праздника

Святой Василий Великий, которого также называют Кесарийским, жил в Кесарии Каппадокийской, в IV веке. Христианская семья, где родился Василий, была богатой и знатной.

Воспитанием святого сначала занималась бабушка Василия, которая была образованной христианкой. Впоследствии, после смерти отца, Василий отправился получать образование в Константинополе. Затем парень приехал в Афины.

Согласно церковным преданиям, Василий в совершенстве знал риторику, философию, астрономию, физику, математику, а также медицину. Парень вернулся домой и начал преподавать риторику, однако впоследствии был рукоположен в диаконы, а затем и в пресвитеры.

Тогда христиане подвергались преследованиям, однако Василий продолжал защищать христианскую веру, выступая с проповедями. За это святой получил уважение и любовь.

После смерти святой Василий оставил важные труды для христианства, в частности книги о Крещении, произведения о Святой Троице, беседы на различные псалмы. Часто Василию приписывают авторство многих молитв и проповедей.

Народные приметы этого дня

  • Какая погода 1 января - такая будет в июне
  • Если сегодня был иней на деревьях - предки проводили сельскохозяйственные работы
  • 1 января легкий снегопад - будет хороший урожай пшеницы
  • Если первый день Нового года ночь лунная без облаков - будет хороший урожай ягод, гороха и бобовых культур
  • Если ночь на Новый год тихая - следующий год будет счастливым для людей и животных
  • Если 1 декабря день солнечный - к хорошим событиям

Что сегодня нельзя делать

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • чрезмерно работать
  • желать зла, сквернословить и ссориться
  • лениться
  • думать о плохом

В первый день нового года посещали церковь, чтобы в молитвах попросить счастья до следующего Щедрого вечера.

После этого засевали соседям - согласно записям, раньше посевальщиками были только парни. Зерно после посевальника собирали и отдавали курам, а горох хранили до весны.

У кого сегодня именины

По новому стилю, 1 января день ангела у людей с такими именами: Василий, Григорий, Богдан, Яков, Платон, Михаил, Вячеслав, Эмилия, Иеремия, Иван, Александр, Николай, Петр, Трофим, Ян.

К тому же по старому стилю сегодня именины отмечают: Аглая, Илья, Григорий, Тимофей.

Кстати, ранее мы писали о том, кто празднует именины в январе 2025 года.

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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, DayToday, Википедия.

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