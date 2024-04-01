Свято 1 квітня: які прикмети та що не можна робити

1 квітня починається третій тиждень Великого посту. Церква вшановує преподобну Марію Єгипетську, а в світі сьогодні відзначають День сміху та День орнітолога.
Про те, які сьогодні прикмети та що категорично не можна робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Місячний календар, DayToday.
За віруванням, Марія, яка народилася в Єгипті у 4 столітті, тривалий час жила у гріхах та розпусті. Та коли вона з цікавості вирушила до Єрусалиму і спробувала зайти до храму, невідома сила не дозволила їй зайти всередину.
Марія звернулася у молитвах до Пресвятої Богородиці, яка звеліла їй відректися від минулого і йти до Йорданської пустелі. Сорок вісім років Марія прожила в пустелі, в усамітненні та постуванні, висповідавши гріхи і ставши праведницею.
Вважалося, що Марія Єгипетська допомагає в відпущенні гріхів, тому цього дня до неї зверталися з проханнями допомогти відмовитися від шкідливих звичок чи пристрастей, а також дотримувалися вимог посту.
День сміху
Існує чимало версій виникнення цього всесвітньо відомого свята - за одною з них, День сміху виник у Давньому Римі за часів правління Костянтина, коли імператор позичив придворному блазню свій титул на день.
За іншою версією, свято має язичницьке походження, а також його пов'язують з датою весняного рівнодення за григоріанським календарем - тоді люди раділи відродженню природи. Проте, в будь-якому разі, цей день - чудовий привід для доброзичливих жартів, адже, як відомо, гумор позитивно впливає на здоров'я.
День орнітолога
Така подія як День орнітолога - також Міжнародний день птахів - заснована з метою привернення уваги до значущості птахів у нашій екосистемі, а також подяки науковцям, чия робота допомагає порятунку тих видів птахів, які ще існують.
Дата обрана до дня підписання Міжнародної конвенції з охорони птахів, в далекому 1902 році.
1 квітня - складний 23 місячний день, в який не можна мати сумнівів у своєму виборі.
Сьогодні день духовного та фізичного очищення - варто відпускати образи та прибирати оселю. Однак цього дня не варто стригти нігті чи волосся, також заборонено лихословити чи мститися. Окрім цього, 1 квітня краще не переїдати - це може негативно вплинути на здоров’я.
Сьогодні день ангела відзначають: Авраамій, Іван, Марія, Макар, Василид, Геронтій, Юхим, Євлогій, Ахаз.
До речі, нещодавно ми писали про те, коли цього року святкують Великдень.
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