Свято 1 квітня: які прикмети та що не можна робити

Історія свята і традиції цього дня

За віруванням, Марія, яка народилася в Єгипті у 4 столітті, тривалий час жила у гріхах та розпусті. Та коли вона з цікавості вирушила до Єрусалиму і спробувала зайти до храму, невідома сила не дозволила їй зайти всередину.

Марія звернулася у молитвах до Пресвятої Богородиці, яка звеліла їй відректися від минулого і йти до Йорданської пустелі. Сорок вісім років Марія прожила в пустелі, в усамітненні та постуванні, висповідавши гріхи і ставши праведницею.

Вважалося, що Марія Єгипетська допомагає в відпущенні гріхів, тому цього дня до неї зверталися з проханнями допомогти відмовитися від шкідливих звичок чи пристрастей, а також дотримувалися вимог посту.

Що святкують у світі 1 квітня

День сміху

Існує чимало версій виникнення цього всесвітньо відомого свята - за одною з них, День сміху виник у Давньому Римі за часів правління Костянтина, коли імператор позичив придворному блазню свій титул на день.

За іншою версією, свято має язичницьке походження, а також його пов'язують з датою весняного рівнодення за григоріанським календарем - тоді люди раділи відродженню природи. Проте, в будь-якому разі, цей день - чудовий привід для доброзичливих жартів, адже, як відомо, гумор позитивно впливає на здоров'я.

День орнітолога

Така подія як День орнітолога - також Міжнародний день птахів - заснована з метою привернення уваги до значущості птахів у нашій екосистемі, а також подяки науковцям, чия робота допомагає порятунку тих видів птахів, які ще існують.

Дата обрана до дня підписання Міжнародної конвенції з охорони птахів, в далекому 1902 році.

Головні прикмети 1 квітня

Якщо сьогодні гроза - день буде теплим.

1 квітня розливаються водойми - буде багато зелені.

Якщо сьогодні вночі буде ясне та зоряне небо 14 - буде спекотне літо і щедрий врожай.

Сьогодні зірок не видно - весна буде теплою.

Гроза з глухим громом - до теплої і сонячної погоди найближчим часом.

Сьогодні нема грому, але є блискавки - літо буде без опадів, спекотним.

Рано бджоли вилетіли - весна буде теплою.

Що сьогодні треба і не можна робити

1 квітня - складний 23 місячний день, в який не можна мати сумнівів у своєму виборі.

Сьогодні день духовного та фізичного очищення - варто відпускати образи та прибирати оселю. Однак цього дня не варто стригти нігті чи волосся, також заборонено лихословити чи мститися. Окрім цього, 1 квітня краще не переїдати - це може негативно вплинути на здоров’я.

У кого іменини 1 квітня

Сьогодні день ангела відзначають: Авраамій, Іван, Марія, Макар, Василид, Геронтій, Юхим, Євлогій, Ахаз.