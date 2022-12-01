Свято 1 грудня: чим особливий перший день зими, що сьогодні не можна робити

Ця дата вважається днем, коли святі Платон та Роман віддали своє життя за віру. Святі мученики Платон і Роман жили у IV столітті. Платон проповідував християнство з ранніх років, за що постраждав. Римський імператор Агріпін зненавидів його, наказав схопити і катувати. Незважаючи на страшні муки, Платон все витримав, але не зрікся віри в Бога. Після цього мученик був страчений, згодом його зарахували до святих.

Святий Роман потрапив під гоніння християн за правління імператора Максиміліана. Після того, як Роман не погодився зректися віри в Бога, його катували і стратили. Разом із Романом язичники замучили до смерті юнака Варула, який заступався за Романа і хотів його захистити.

Наші пращури помітили, яка погода буде цього дня - така і буде зима.

Вважається, що у це православне свято можна і навіть потрібно клопотатися по дому. Можна виконувати будь-яку роботу, наприклад, виготовляти іграшки. Також у це церковне свято слід відвідати храм.

Головні прикмети цього дня

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде теплою, то й зима буде теплою.

Вітер сильний дме - взимку хуртовин і завірюх буде багато.

Якщо у день Романа та Платона погода протягом дня швидко міняється, то зима взагалі буде дуже мінливою.

Якщо на клямці іржа з'явилася – чекай на негоду найближчим часом.

Що не можна робити у перший день зими

У цей день забороняється їсти зі скляного посуду.

Не можна викидати дитячі іграшки.

Не варто також скаржитися на долю, інакше буде ще гірше.

Не можна пліткувати й обговорювати інших з тих самих причин.

Також не варто вирушати у далеку дорогу.

У кого сьогодні іменини

Сьогодні день ангела відзначають Роман та Платон.