Свято 1 грудня: чим особливий перший день зими, що сьогодні не можна робити

1 грудня православна церква відзначає день пам'яті святих Платона та Романа Зимоуказівників.
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Ця дата вважається днем, коли святі Платон та Роман віддали своє життя за віру. Святі мученики Платон і Роман жили у IV столітті. Платон проповідував християнство з ранніх років, за що постраждав. Римський імператор Агріпін зненавидів його, наказав схопити і катувати. Незважаючи на страшні муки, Платон все витримав, але не зрікся віри в Бога. Після цього мученик був страчений, згодом його зарахували до святих.
Святий Роман потрапив під гоніння християн за правління імператора Максиміліана. Після того, як Роман не погодився зректися віри в Бога, його катували і стратили. Разом із Романом язичники замучили до смерті юнака Варула, який заступався за Романа і хотів його захистити.
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Вважається, що у це православне свято можна і навіть потрібно клопотатися по дому. Можна виконувати будь-яку роботу, наприклад, виготовляти іграшки. Також у це церковне свято слід відвідати храм.
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