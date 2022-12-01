Праздник 1 декабря: чем особенный первый день зимы, что сегодня нельзя делать

1 декабря православная церковь отмечает день памяти святых Платона и Романа Зимоуказателей.
Читайте в материале Styler обо всех приметах и запретах этого дня. Также вы узнаете, кого сегодня поздравить с именинами.
Эта дата считается днем, когда святые Платон и Роман отдали свои жизни за веру. Святые мученики Платон и Роман жили в IV веке. Платон проповедовал христианство с ранних лет, за что и пострадал. Римский император Агриппин возненавидел его, приказал схватить и пытать. Несмотря на страшные муки, Платон все выдержал, но не отрекся от веры в Бога. После этого мученик был казнен, впоследствии его причислили к лику святых.
Святой Роман попал под гонения христиан во времена правления императора Максимилиана. После того, как Роман не согласился отречься от веры в Бога, его пытали и казнили. Вместе с Романом язычники замучили до смерти отрока Варула, который заступался за Романа и хотел его защитить.
Наши предки в этот день предугадывали погоду на всю зиму и просили святых Платона и Романа о благополучии в холодное время.
Считается, что в этот православный праздник можно и даже нужно хлопотать по дому. Можно делать любую работу, к примеру, изготавливать игрушки. Также в этот церковный праздник следует посетить храм.
Сегодня день ангела отмечают Роман и Платон.
Ранее мы подробно рассказали о Рождественском посту этого года. Узнайте, можно ли вам соблюдать пост и как это правильно делать.
Читайте также о праздниках, которые будут отмечать украинцы в декабре 2022 года.