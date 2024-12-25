Святковий настрій для всієї родини: найкращі різдвяні мюзикли та фільми, які можна переглядати вічно

Під час зимових свят відчути гарний настрій допомагають фільми про Різдво і Новий рік. Існує величезна кількість веселих комедій і зворушливих мелодрам про цей чарівний період. Якщо "Сам удома" ви вже пам'ятаєте напам'ять, проведіть вечір за переглядом інших різдвяних хітів.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило зробити для вас добірку з найбільш зворушливими і захоплюючими.

"Різдвяна історія" (1984)

Це класичний мюзикл, заснований на новелі Чарльза Дікенса. Історія про скупого бізнесмена Скруджа, який під час Різдва змінюється під впливом трьох духів, що навчають його співчуття та доброти. Цей мюзикл має багатий репертуар пісень і є улюбленим для багатьох поколінь.

"Чарівне Різдво" (1985)

Коли настає Різдво, можуть здійснюватися найсміливіші бажання і відбуватися найдивовижніші чудеса. У цьому на своєму досвіді переконалася Джіні Грейнджер, яка давно забула про радість, що має приносити це чудове свято.

"Диво на 34-й вулиці" (1994)

Рімейк класичного різдвяного фільму 1947 року, поставлений американським режисером Лесом Мейфілдом 1994 року. Маленькі діти щиро вірять у дива і завжди із завмиранням серця чекають найчарівнішого свята в році. А шестирічна Сьюзан, у якої немає тата, не вірить, що Санта-Клаус - справжній чарівник. Мама давним-давно відкрила дівчинці його "секрет".

"Грінч - викрадач Різдва" (2000)

Мюзикл заснований на відомій казці Доктора Сьюза про Грінча, який намагається зіпсувати Різдво в містечку Хувіль. Однак його серце, спочатку "розміром з горошину", зростає, і він зрештою дізнається, що означає справжнє Різдво. Це весела і зворушлива історія з чудовими музичними номерами.

"Ельф" (2003)

Цей мюзикл заснований на популярному однойменному фільмі з Віллом Ферреллом. Історія розповідає про Бадді - людину, яка виросла серед ельфів на Північному полюсі та вирушила до Нью-Йорка, щоб знайти свою справжню сім'ю. Мюзикл сповнений гумору, музичних номерів і різдвяного духу.

"Полярний експрес" (2004)

Американський комп'ютерний анімаційний фільм 2004 року, знятий режисером Робертом Земекісом за мотивами однойменної дитячої книги 1985 року письменника Кріса Ван Оллсбурга. Повість розповідає про незвичну подорож дітей на чарівному поїзді "Полярний експрес" на Північний полюс до Санта-Клауса напередодні Різдва.

"Різдвяна історія" (2007)

Фінський художній фільм 2007 року. Історія про життя маленького хлопчика, який жив у маленькому рибальському містечку в Лапландії. Батьки та молодша сестричка трагічно гинуть, провалившись під лід. У селі всі жителі зібралися на нараду, як бути з хлопчиськом, не кидати ж його напризволяще. І тоді після довгих розмов було ухвалено рішення, що хлопчик житиме в кожній родині по черзі, рівно рік від Різдва до Різдва.