Що подивитися на Різдво всією родиною? Добірка затишних мультфільмів

Затишні анімаційні історії радують прихильників небанальними сюжетами, а також нагадуваннями про те, яким має бути добро і світло. Тому візьміть собі на замітку наступні кілька ідей, що подивитися усією родиною у період різдвяних свят.

"Місія Різдвяний порятунок"

За сюжетом Санта випадково пропускає одну дитину та забуває їй залишити подарунок у різдвяну ніч. Молодший син Санти, Артур, хоче виправити цю помилку та доставити презент самотужки, навіть якщо для цього доведеться зіштовхнутися з труднощами.

"Крижане серце: Різдво з Олафом"

Анна та Ельза хочуть ідеально відсвяткувати Різдво, але розуміють, що у них немає сімейних традицій. Тому Олаф вирушає на пошуки хороших святкових звичаїв для своїх подруг. Ця історія дарує глядачам приклад неймовірної доброти та тепла.

"Шрек: Різдво"

Улюблений багатьма герой хоче організувати ідеальне Різдво для своїх рідних, проте його друзі, включно з Віслюком, створюють навколо хаос та перешкоджають реалізації його планів. Чи вдасться Шреку досягнути бажаного?

"Різдвяний Мадагаскар"

Це спеціальний випуск популярного анімаційного мультфільму "Мадагаскар". Тут головні герої - Алекс, Марті, Мелман та Глорія - хочуть організувати Різдво на острові, але на шляху до цього зіштовхуються з різними ситуаціями та несподіваними пригодами. Тепла історія зарядить гумором та ідеально підійде для перегляду всією родиною.

"Клаус"

За сюжетом молодий листоноша Джеспер опиняється в далекому холодному місці, де всі живуть у ворожнечі одне з одним. Він знайомиться зі старим Клаусом, майстром, який займається створенням іграшок. І разом вони вирішують принести у містечко радість та створити казку на Різдво, адже місцеві жителі давно про це забули.