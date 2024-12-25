Праздничное настроение для всей семьи: лучшие рождественские мюзиклы и фильмы, которые можно пересматривать вечно

Во время зимних праздников проникнуться хорошим настроением помогают фильмы про Рождество и Новый год. Существует огромное количество веселых комедий и трогательных мелодрам об этом волшебном периоде. Если "Один дома" вы уже помните наизусть, проведите вечер за просмотром других рождественских хитов.

"Рождественская история" (1984)

Это классический мюзикл, основанный на новелле Чарльза Диккенса. История о скупом бизнесмене Скрудже, который во время Рождества меняется под влиянием трех духов, учат его сочувствию и доброте. Этот мюзикл имеет богатый репертуар песен и любим для многих поколений.

"Волшебное Рождество" (1985)

Когда наступает Рождество, могут исполняться самые смелые желания и происходить самые удивительные чудеса. В этом на своем опыте убедилась Джинни Грейнджер, давно забывшая о радости, что должен приносить этот замечательный праздник.

"Чудо на 34-й улице" (1994)

Ремейк классического рождественского фильма 1947 года, поставленный американским режиссером Лесом Мэйфилдом в 1994 году. Маленькие дети искренне верят в чудеса и всегда с замиранием сердца ждут самого волшебного праздника в году. А шестилетняя Сьюзан, у которой нет папы, не верит, что Санта-Клаус - настоящий волшебник. Мама давным-давно открыла девочке его "секрет".

"Гринч - похититель Рождества" (2000)

Мюзикл основан на известной сказке Доктора Сьюза о Гринче, пытающемся испортить Рождество в городке Хувиль. Однако его сердце, сначала "размером с горошину", растет, и он в конце концов узнает, что означает настоящее Рождество. Это веселая и трогательная история с отличными музыкальными номерами.

"Эльф" (2003)

Этот мюзикл основан на популярном одноименном фильме с Уиллом Ферреллом. История рассказывает о Бадди - человеке, который вырос среди эльфов на Северном полюсе и отправился в Нью-Йорк, чтобы найти свою настоящую семью. Мюзикл полон юмора, музыкальных номеров и рождественского духа.

"Полярный экспресс" (2004)

Американский компьютерный анимационный фильм 2004 года, снятый режиссером Робертом Земекисом по мотивам одноименной детской книги 1985 года писателя Криса Ван Оллсбурга. Повесть рассказывает о необыкновенном путешествии детей на волшебном поезде "Полярный экспресс" на Северный полюс к Санта-Клаусу в канун Рождества.

"Рождественская история" (2007)

Финский художественный фильм 2007 года. История о жизни маленького мальчика, который жил в маленьком рыбацком городке в Лапландии. Родители и младшая сестренка трагически погибают, провалившись под лед. В деревне все жители собрались на совет, как быть с мальчишкой, не бросать же его на произвол судьбы. И тогда после долгих разговоров было принято решение, что мальчик будет жить в каждой семье по очереди, ровно год от Рождества к Рождеству.