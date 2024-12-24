Святкові дні разом: як витримати марафон без сварок із партнером та родиною

Свята - це час, який ми часто ідеалізуємо. Сімейні вечори, затишок, радість… А потім настає реальність: постійна присутність одне одного, напруга через підготовку, суперечки через дрібниці. Але не хвилюйтеся, зберегти гармонію цілком реально, якщо підійти до цього з любов’ю та розумінням.

Як провести святкові дні разом з усією родиною та не збожеволіти й не сваритися, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Знижуйте очікування

Свята рідко бувають ідеальними, як у кіно. Якщо ви очікуєте, що все пройде бездоганно, навіть найменший збій може стати причиною конфлікту.

"Дозвольте собі прийняти недосконалості: може щось підгоріти, хтось запізнитися, але головне - це ваші спільні моменти", - наголошує експерт.

Говоріть про свої бажання

Партнери часто сваряться через те, що один хоче спокою, а інший - активності. Не чекайте, що ваш партнер здогадається про ваші очікування.

"Відверто обговоріть, як би ви хотіли провести ці дні, і знайдіть компроміс, який задовольнить обох", - радить Віталій Курсік.

Плануйте час окремо

24/7 разом може виснажувати. Дайте одне одному простір для власних інтересів: прогулянка, книга чи навіть фільм наодинці. Після цього вам буде легше радіти часу разом.

Діліть відповідальність

Свята - це не лише про подарунки й прикраси, а й про купу справ. Якщо всі обов’язки ляжуть на одну людину, це може призвести до образ і роздратування.

"Діліть завдання між собою, допомагайте одне одному, і навіть рутинні справи стануть приємними", - радить коуч.

Будьте терплячими

Свята - це ще й час родинних зустрічей, які іноді можуть викликати стрес. Пам’ятайте, що ваш партнер теж може хвилюватися чи втомлюватися. Дайте йому/їй право на емоції й підтримайте замість критики.

Згадайте, що ви команда

Будь-яка сварка - це не битва, де потрібно перемогти. Ви в одному човні, і ваша мета - гармонія та спільна радість. Підходьте до конфліктів з цієї позиції: замість "хто правий", запитайте "як ми можемо це вирішити разом?".

Ритуали для двох

Серед метушні знайдіть час для чогось, що належить тільки вам двом: випийте каву наодинці, обміняйтеся теплими словами чи разом перегляньте улюблений фільм. Маленькі моменти єднання додають гармонії у свята.

Радійте дрібницям

Святковий марафон - це не лише про великі жести, а й про прості речі: запах мандаринів, обійми під ковдрою, сміх над спільними спогадами. Радійте цим моментам і будьте вдячними за них.

"Святкові дні можуть стати чудовим періодом для зміцнення ваших стосунків. Трохи розуміння, турботи й любові - і цей марафон залишить тільки теплі спогади", - резюмує Віталій Курсік.