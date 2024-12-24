Праздничные дни вместе: как выдержать марафон без ссор с партнером и семьей

Праздники - это время, которое мы часто идеализируем. Семейные вечера, уют, радость... А потом наступает реальность: постоянное присутствие друг друга, напряжение из-за подготовки, споры по пустякам. Но не волнуйтесь, сохранить гармонию вполне реально, если подойти к этому с любовью и пониманием.

Как провести праздничные дни вместе со всей семьей и не сойти с ума и не ссориться, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Снижайте ожидания

Праздники редко бывают идеальными, как в кино. Если вы ожидаете, что все пройдет безупречно, даже малейший сбой может стать причиной конфликта.

"Позвольте себе принять несовершенства: может что-то подгореть, кто-то опоздать, но главное - это ваши общие моменты", - отмечает эксперт.

Говорите о своих желаниях

Партнеры часто ссорятся из-за того, что один хочет покоя, а другой - активности. Не ждите, что ваш партнер догадается о ваших ожиданиях.

"Откровенно обсудите, как бы вы хотели провести эти дни, и найдите компромисс, который удовлетворит обоих", - советует Виталий Курсик.

Планируйте время отдельно

24/7 вместе может истощать. Дайте друг другу пространство для собственных интересов: прогулка, книга или даже фильм наедине. После этого вам будет легче радоваться времени вместе.

Делите ответственность

Праздники - это не только о подарках и украшениях, но и о куче дел. Если все обязанности лягут на одного человека, это может привести к обидам и раздражению.

"Делите задачи между собой, помогайте друг другу, и даже рутинные дела станут приятными", - советует коуч.

Будьте терпеливыми

Праздники - это ещё и время семейных встреч, которые иногда могут вызвать стресс. Помните, что ваш партнер тоже может волноваться или уставать. Дайте ему/ей право на эмоции и поддержите вместо критики.

Вспомните, что вы команда

Любая ссора - это не битва, где нужно победить. Вы в одной лодке, и ваша цель - гармония и общая радость. Подходите к конфликтам с этой позиции: вместо "кто прав", спросите "как мы можем это решить вместе?".

Ритуалы для двоих

Среди суеты найдите время для чего-то, что принадлежит только вам двоим: выпейте кофе наедине, обменяйтесь теплыми словами или вместе посмотрите любимый фильм. Маленькие моменты единения добавляют гармонии в праздники.

Радуйтесь мелочам

Праздничный марафон - это не только о больших жестах, но и о простых вещах: запах мандаринов, объятия под одеялом, смех над общими воспоминаниями. Радуйтесь этим моментам и будьте благодарны за них.

"Праздничные дни могут стать отличным периодом для укрепления ваших отношений. Немного понимания, заботы и любви - и этот марафон оставит только теплые воспоминания", - резюмирует Виталий Курсик.