Свята на самоті. Чи варто через це засмучуватися та як отримати радість

Новий рік, Різдво та інші зимові свята традиційно асоціюються з родинними зустрічами, друзями та веселощами. Але що робити, якщо обставини змушують вас святкувати наодинці? Чи варто сумувати, чи, можливо, це шанс відкрити для себе щось нове?

Чому проводити свята на самоті - це не погано та як можна створити самостійно новорічний настрій, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч Віталій Курсік.

Свята - це час радості, подарунків і теплих зустрічей. Проте не завжди є можливість провести цей період у компанії близьких. Чи варто через це сумувати?

Чому святкувати наодинці - це не погано

Свобода вибору

Ви самі вирішуєте, як і з чим провести свій день: чи це буде відпочинок з улюбленим фільмом, чи святкова вечеря з улюбленими стравами.

Момент для роздумів

Самотність дозволяє оцінити рік, що минає, подякувати за приємні моменти й запланувати щось чудове на майбутнє.

Перезавантаження

У святковій метушні ми часто забуваємо про себе. Свята на самоті - це можливість виспатися, розслабитися і зарядитися енергією.

Час для себе

У сучасному світі ми рідко залишаємося наодинці з власними думками. Різдво може стати шансом замислитися над минулим роком, побудувати плани на майбутнє або просто насолодитися спокоєм.

Нагода зробити добру справу

Якщо ви відчуваєте себе самотньо, можна допомогти іншим: відвідати благодійний захід, передати подарунки для дітей-сиріт або навіть допомогти сусідам.

Що можна зробити для покращення настрою?

Прикрасьте простір. Навіть якщо ви наодинці, створіть святкову атмосферу за допомогою декору, свічок і ялинкових гірлянд.

Навіть якщо ви наодинці, створіть святкову атмосферу за допомогою декору, свічок і ялинкових гірлянд. Приготуйте або купіть страви, які ви любите. Це може бути щось смачне або унікальне, що вам подобається, але ви рідко це готуєте або купляєте.

Це може бути щось смачне або унікальне, що вам подобається, але ви рідко це готуєте або купляєте. Спілкуйтеся онлайн. Технології дозволяють бути ближчими до друзів і родини. Організуйте святкову відеозустріч - подзвоніть рідним, друзям.

Технології дозволяють бути ближчими до друзів і родини. Організуйте святкову відеозустріч - подзвоніть рідним, друзям. Створіть нову традицію. Наприклад, запишіть список своїх досягнень за рік і подумайте, чим ви можете пишатися. Створіть план на наступний рік.

Наприклад, запишіть список своїх досягнень за рік і подумайте, чим ви можете пишатися. Створіть план на наступний рік. Зробіть собі подарунок. Нехай це буде невеличкий презент: книга, чашка або щось, про що ви давно мріяли. Будь-яка річ здатна підняти вам настрій.

"Сприйняття свят на самоті залежить від нашого ставлення. Не варто порівнювати себе з іншими чи чекати ідеального сценарію. Замість цього зосередьтеся на собі, своїх потребах і бажаннях. Якщо ви побачите у такому варіанті можливість для перезавантаження чи повноцінного відпочинку - це може стати цікавим досвідом", - каже Віталій Курсік.

Він додав, що святкування - це не лише про людей поруч, а насамперед про внутрішню гармонію. Не бійтеся залишатися наодинці, адже це час для пізнання себе та створення нового, унікального досвіду.