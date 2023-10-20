Львівська церква вимагає видалити новий кліп Жадана і Соловій: що вони робили на відео

Сергій Жадан та Христина Соловій випустили романтичний кліп та презентували нову пісню "Серце". Зйомки відбувалися, зокрема, у церкві святого Андрія Первозванного у Львові, що обурило українську греко-католицьку парафію.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), кліп просять видалити. Представники церкви заявили, що не знали, які саме сцени будуть знімати у будівлі.

Кліп Жадана і Соловій - що показали артисти

У чуттєвій пісні поет та співачка, яким вже давно приписують роман, співали про кохання. На відео Жадан йшов вулицями Львова до церкви, де сиділа Соловій у відвертій сукні.

"Композиція "Серце" - маніфест любові до світу, яка проростає з чесності та розуміння його недоліків і вад. Це відверта і зрозуміла історія кохання двох людей, за якою ховаються відданість і сміливість. Відеороботу знімали у Львові, і частина знімань відбулася у церкві св. Андрія Первозванного. Саме тому у відео виникає відчуття краси, яка існує понад часом та людьми. Так само, як і справжнє кохання, що долає будь-які перепони та упередження", - розповіли про нову роботу артисти.

Соловій у новому кліпі (скріншот)

Але у кліпі з'явилися не тільки Жадан і Соловій. На відео було показано, зокрема, двох дівчат. В одній зі сцен вони цілувалися.

У кліпі Жадана і Соловій цілувалися жінки (скріншот)

Як на це відреагувала церква

За декілька годин після прем'єри парафія святого Андрія отців Василіян УГКЦ публічно звернулася до вірян. У заяві йшлося про те, що кліп нібито пропагує антихристиянські цінності.

"Хочемо виступити з приводу появи в мережі інтернет кліпу "Серце", за участю Христини Соловій та Сергія Жадана. Ми вже звернулися до них з проханням про видалення даного кліпу, оскільки він пропагує антихристиянські цінності та порушує суть та сценарій кліпу, про який ми наперед були поінформовані. Щиро всіх перепрошуємо!" - зазначено у дописі від парафії.

Кліп Жадана і Соловій просять видалити (скріншот)

Соловій та Жадан на прохання видалити кліп поки що ніяк не відреагували. Нині артисти зайняті прем'єрою пісні й виступають на радіо.