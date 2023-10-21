У Львові вручили повістку екс-прокурору Ільницькому, який відгуляв елітне весілля

Колишній прокурор Ростислав Ільницький разом з співробітницьою ДБР Роксоланою Москвою відгуляли гучне весілля у Львові. Відомо, що нареченому вручили повістку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дані сайту "Еспресо.Захід"

Що відомо

Екс-прокурору Ростиславу Ільницькому вручили повістку за адресою проживання вчора, 20 жовтня.

Документ оформлювали у Личаківсько-Залізничному ОР ТЦК та СП.

Деталі елітного весілля

Нещодавно екс-прокурор Ільницький та екс-працівниця ДБР Москва влаштували гучне весілля. Дводенне святкування тривало у п'ятизірковому комплексі Emily Resort неподалік Львова.

У перший день на весіллі було понад 300 гостей. Для них виступали Олександр Пономарьов, Ольга Полякова, гурт "Дзвони сонця", а ведучим був шоумен Григорій Решетнік.

На другий день було запрошено 500 осіб, святкування оформили в українському стилі.

Відомо, що лише двометровий торт, за попередніми оцінками кондитерів, вартував близько 100 тис. грн.

Весільний торт (фото: twitter.com/joseph_dymyd)

31-річний Ростислав Ільницький у 2019-му був заступником місцевого прокурора у Радехові. Після цього планував стати головним прокурором Херсонської області. Кілька місяців тому за власним бажанням звільнився з посади прокурора прокуратури Печерського району Києва.

Ростислав Ільницький (фото: (фото: lviv.media)

27-річна Роксолана Москва - колишня працівниця відділу кадрів Територіального управління ДБР у Львові.

Роксолана Москва (фото: скриншот)