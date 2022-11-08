Святой Николай, особое Рождество и все великие праздники декабря 2022 года: новый календарь
В декабре 2022 года нас ждет много светлых православных праздников: День Святого Николая, Великомученицы Варвары, апостола Андрея Первозванного и, конечно же, особое Рождество Христово, которое ПЦУ разрешило праздновать 25 декабря.
Смотрите ниже в материале Styler календарь праздников последнего месяца года.
Главные православные церковные праздники в декабре 2021 года:
1 декабря – памяти мучеников Романа диакона и отрока Варула.
4 декабря – Введение в храм Пресвятой Богородицы – большой двунадесятый праздник.
7 декабря – Великомученицы Екатерины.
10 декабря – празднование иконы Божией Матери, которая называется Знамение.
13 декабря – день апостола Андрея Первозванного.
17 декабря – память великомученицы Варвары и мученицы Иулиании.
18 декабря – память преподобного Саввы Освященного.
19 декабря – день святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.
22 декабря – Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы; память святой пророчицы Анны, матери пророка Самуила; празднование в честь иконы Божией Матери, называемой Нечаянной Радостью.
25 декабря – Рождество Христово.
Посты в декабре 2021 года
Весь декабрь длится Рождественский пост (с 28 ноября по 6 декабря), во все дни которого исключаются мясные, молочные продукты и яйца. Кроме того верующие придерживаются следующего календаря:
понедельник, среда, пятница – сухоедение;
вторник, четверг – горячая еда с маслом;
суббота, воскресенье – горячая растительная пища с маслом, рыба, вино.
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