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Святой Николай, особое Рождество и все великие праздники декабря 2022 года: новый календарь

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Вторник 08 ноября 2022 16:02
Святой Николай, особое Рождество и все великие праздники декабря 2022 года: новый календарь Фото: Православные праздники декабря 2022 (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

В декабре 2022 года нас ждет много светлых православных праздников: День Святого Николая, Великомученицы Варвары, апостола Андрея Первозванного и, конечно же, особое Рождество Христово, которое ПЦУ разрешило праздновать 25 декабря.

Смотрите ниже в материале Styler календарь праздников последнего месяца года.

Главные православные церковные праздники в декабре 2021 года:

1 декабря – памяти мучеников Романа диакона и отрока Варула.

4 декабря – Введение в храм Пресвятой Богородицы – большой двунадесятый праздник.

7 декабря – Великомученицы Екатерины.

10 декабря – празднование иконы Божией Матери, которая называется Знамение.

13 декабря – день апостола Андрея Первозванного.

17 декабря – память великомученицы Варвары и мученицы Иулиании.

18 декабря – память преподобного Саввы Освященного.

19 декабря – день святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.

22 декабря – Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы; память святой пророчицы Анны, матери пророка Самуила; празднование в честь иконы Божией Матери, называемой Нечаянной Радостью.

25 декабря – Рождество Христово.

Посты в декабре 2021 года

Весь декабрь длится Рождественский пост (с 28 ноября по 6 декабря), во все дни которого исключаются мясные, молочные продукты и яйца. Кроме того верующие придерживаются следующего календаря:

понедельник, среда, пятница – сухоедение;

вторник, четверг – горячая еда с маслом;

суббота, воскресенье – горячая растительная пища с маслом, рыба, вино.

Также мы писали об особенностях всех родительских суббот ноября 2022 года.

Кроме того, читайте о том, что появился календарь выходных и рабочих декабря 2022 года.

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