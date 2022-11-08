Святой Николай, особое Рождество и все великие праздники декабря 2022 года: новый календарь

В декабре 2022 года нас ждет много светлых православных праздников: День Святого Николая, Великомученицы Варвары, апостола Андрея Первозванного и, конечно же, особое Рождество Христово, которое ПЦУ разрешило праздновать 25 декабря.

Смотрите ниже в материале Styler календарь праздников последнего месяца года.