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На святі останнього дзвоника: Падалко, Саліванчук та інші зірки зворушили фото з дітьми

П'ятниця 30 травня 2025 16:48
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На святі останнього дзвоника: Падалко, Саліванчук та інші зірки зворушили фото з дітьми Як зірки відзначили свято останнього дзвоника (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Завершення навчального року - особливий день і для багатьох зіркових батьків. Вони відвідали шкільні урочистості разом з дітьми та поділилися зворушливими моментами в соцмережах.

Як проходив останній дзвоник для зірок, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на їхні Instagram.

Анастасія Приходько

Українська співачка розчулила мережу кадрами доньки Нани, яка помітно подорослішала. Цьогоріч вона закінчила 11 клас.

"Все! Мама пішла плакати! Моє життя, ти вже така в мене велика! Моя Чіпі-Чемпіон", - зворушливо підписала кадр вона.

На святі останнього дзвоника: Падалко, Саліванчук та інші зірки зворушили фото з дітьмиДонька Приходько закінчила школу (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Артистка також показала сина Гордія, який цьогоріч завершив 2 клас. Хлопчина відзначив закінчення навчального року солодкою ватою.

На святі останнього дзвоника: Падалко, Саліванчук та інші зірки зворушили фото з дітьмиСин Приходько закінчив 2 клас (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Марічка Падалко

Зіркова телеведуча теж відвідала останній дзвони. Її доньки Марія та Катерина закінчили 10 та 8 класи.

"Я завжди плачу і на перших, і на останніх дзвониках… Хай всім щастить!" - поділилася емоціями вона.

Маша Єфросиніна

У сина Сашка відомої ведучої сьогодні проходила театральна вистава, в межах якої зокрема діти збирали кошти на допомогу військовим. Маша прийшла підтримати хлопчика в такий важливий день.

На святі останнього дзвоника: Падалко, Саліванчук та інші зірки зворушили фото з дітьмиМаша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Анна Саліванчук

Знаменита акторка теж святкує завершення навчального року. Її син Гліб закінчив третій клас і з наступного переходить в четвертий.

"Ну все: діти найщасливіші, а батьки - не дуже", - пожартувала про літні канікули зірка.

На святі останнього дзвоника: Падалко, Саліванчук та інші зірки зворушили фото з дітьмиСин Анни Саліванчук закінчив 3 клас (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Для святкового дня акторка обрала стильну сукню, а її син одягнув вишиванку та джинси.

На святі останнього дзвоника: Падалко, Саліванчук та інші зірки зворушили фото з дітьмиАнна Саліванчук з сином (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Валентина Хамайко

Українська телеведуча в день останнього дзвоника показала доньку-випускницю Соломію. Дівчинці всього 15, але вона вже закінчила школу! Ще на початку травня вона завершила навчання - за один навчальний рік пройшла 10-й і 11-й клас.

"Мій стан?! Мені потрібен був час, щоб переварити та усвідомити. Донці ще 15 років, але вона вже закінчила школу… Потім згадалося, що і садочок вона закінчила у 5 років. В школу тоді не взяли, не пройшла за віком, але Соломія своє наздогнала сама, бо якщо вона вже щось собі надумає, то не відступить!" - розповіла Валентина.

"Доня, я тобою пишаюсь! В тобі стільки внутрішньої сили і розуму що подекуди бракує і дорослим - нехай Всесвіт допомагає тобі реалізувати весь свій потенціал, а поряд будуть твої однодумці", - додала вона.

Донька Хамайко закінчила школу (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

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