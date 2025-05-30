Наомі Кемпбелл вперше за тривалий час показала помітно підрослих дітей (фото)
Британська супермодель Наомі Кемпбелл показала рідкісні фото зі своїми дітьми, які народилися за допомогою сурогатного материнства.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.
55-річна Наомі опублікувала серію кадрів, на яких вона разом з донькою і сином позують на морському узбережжі.
Супермодель тримає дівчинку на руках, а її брата - тримає за руку.
“З двома моїми улюбленими малюками”, - підписала Кемпбелл знімки.
Наомі Кемпбелл з дітьми (фото: instagram.com/naomi)
Нагадаємо, знаменитість вперше стала мамою у травні 2021 року - тоді сурогатна мама народила їй доньку.
А вже влітку 2023-го на світ з’явився її син, якого також народила інша жінка. Імена малюків зірка не розкриває, їхні обличчя теж залишаються поза кадром. Хто батько дітей - теж загадка.
Наомі Кемпбелл з донькою (фото: instagram.com/naomi)
Попри це, ось уже кілька років Кемпбелл пов’язують із саудівським мультимільйонером і продюсером Мохаммедом Аль Туркі, який молодший за неї на 16 років.
"Мої малюки - це моє все. Через це я боюся за майбутнє. Так, я скористалася сурогатним материнством. Сподіваюся, що мої діти житимуть у кращому світі. Вони на 110 відсотків - мої пріоритети. Я повинна бути поруч із ними, коли вони підуть перший раз до школи", - ділилася Наомі.
Вперше їх помітили разом восени 2021-го, і відтоді вони регулярно з’являються на публіці в компанії одне одного.
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