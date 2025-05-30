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Наомі Кемпбелл вперше за тривалий час показала помітно підрослих дітей (фото)

П'ятниця 30 травня 2025 11:10
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Наомі Кемпбелл вперше за тривалий час показала помітно підрослих дітей (фото) Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)
Автор: Іванна Пашкевич

Британська супермодель Наомі Кемпбелл показала рідкісні фото зі своїми дітьми, які народилися за допомогою сурогатного материнства.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

55-річна Наомі опублікувала серію кадрів, на яких вона разом з донькою і сином позують на морському узбережжі.

Супермодель тримає дівчинку на руках, а її брата - тримає за руку.

“З двома моїми улюбленими малюками”, - підписала Кемпбелл знімки.

Наомі Кемпбелл з дітьми (фото: instagram.com/naomi)

Нагадаємо, знаменитість вперше стала мамою у травні 2021 року - тоді сурогатна мама народила їй доньку.

А вже влітку 2023-го на світ з’явився її син, якого також народила інша жінка. Імена малюків зірка не розкриває, їхні обличчя теж залишаються поза кадром. Хто батько дітей - теж загадка.

Наомі Кемпбелл вперше за тривалий час показала помітно підрослих дітей (фото)Наомі Кемпбелл з донькою (фото: instagram.com/naomi)

Попри це, ось уже кілька років Кемпбелл пов’язують із саудівським мультимільйонером і продюсером Мохаммедом Аль Туркі, який молодший за неї на 16 років.

"Мої малюки - це моє все. Через це я боюся за майбутнє. Так, я скористалася сурогатним материнством. Сподіваюся, що мої діти житимуть у кращому світі. Вони на 110 відсотків - мої пріоритети. Я повинна бути поруч із ними, коли вони підуть перший раз до школи", - ділилася Наомі.

Вперше їх помітили разом восени 2021-го, і відтоді вони регулярно з’являються на публіці в компанії одне одного.

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