На празднике последнего звонка: Падалко, Саливанчук и другие звезды растрогали фото с детьми

Завершение учебного года - особый день и для многих звездных родителей. Они посетили школьные торжества вместе с детьми и поделились трогательными моментами в соцсетях.

Как проходил последний звонок для звезд, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на их Instagram.

Анастасия Приходько

Украинская певица умилила сеть кадрами дочери Наны, которая заметно повзрослела. В этом году она закончила 11 класс.

"Все! Мама пошла плакать! Моя жизнь, ты уже такая у меня большая! Моя Чипи-Чемпион", - трогательно подписала кадр она.

Дочь Приходько закончила школу (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Артистка также показала сына Гордея, который в этом году завершил 2 класс. Мальчик отметил окончание учебного года сладкой ватой.

Сын Приходько закончил 2 класс (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Маричка Падалко

Звездная телеведущая тоже посетила последний звонок. Ее дочери Мария и Екатерина закончили 10 и 8 классы.

"Я всегда плачу и на первых, и на последних звонках... Пусть всем повезет!" - поделилась эмоциями она.

Маша Ефросинина

У сына Саши известной ведущей сегодня проходило театральное представление, в рамках которого в частности дети собирали средства на помощь военным. Маша пришла поддержать мальчика в такой важный день.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Анна Саливанчук

Знаменитая актриса тоже празднует завершение учебного года. Ее сын Глеб закончил третий класс и со следующего переходит в четвертый.

"Ну все: дети самые счастливые, а родители - не очень", - пошутила о летних каникулах звезда.

Сын Анны Саливанчук закончил 3 класс (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Для праздничного дня актриса выбрала стильное платье, а ее сын надел вышиванку и джинсы.

Анна Саливанчук с сыном (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Валентина Хамайко

Украинская телеведущая в день последнего звонка показала дочь-выпускницу Соломию. Девочке всего 15, но она уже закончила школу! Еще в начале мая она завершила учебу - за один учебный год прошла 10-й и 11-й класс.

"Мое состояние?! Мне нужно было время, чтобы переварить и осознать. Дочке еще 15 лет, но она уже закончила школу... Потом вспомнилось, что и садик она закончила в 5 лет. В школу тогда не взяли, не прошла по возрасту, но Соломия свое догнала сама, потому что если она уже что-то себе надумает, то не отступит!" - рассказала Валентина.

"Доня, я тобой горжусь! В тебе столько внутренней силы и ума что иногда не хватает и взрослым - пусть Вселенная помогает тебе реализовать весь свой потенциал, а рядом будут твои единомышленники", - добавила она.