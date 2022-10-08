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Свята і вихідні листопада 2022: скільки будемо відпочивати і що відзначимо

Фото: Вихідні і свята листопада 2022 (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Останній місяць осені 2022, листопад, буде багатий державними святами, а от додаткові вихідні не передбачаються. Втім, відпочинок під час знакових свят у нас "забрала" війна, адже додаткові вихідні скасовані на період дії воєнного стану.

Скільки робочих і вихідних днів нас чекає, календар важливих свят - у матеріалі Styler нижче.

У листопаді всього буде 30 робочих днів. Із них 22 робочих і тільки 8 вихідних.

Вихідними днями будуть: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 число.

Найбільші і найважливіші свята останнього місяця осені: День української писемності і мови, в який всі охочі зможуть написати Радіодиктант національної єдності, День студента, День Свободи і гідності.

Колаж РБК-Україна: Календар на листопад 2022

Всі свята листопада 2022

  • 3 листопада - День інженерних військ, День ракетних військ тa артилерії
  • 4 листопада - День залізничника
  • 6 листопада - День працівника соціальної сфери, Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни і збройних конфліктів
  • 9 листопада - День української писемності і мови, Всеукраїнський день працівників культури тa майстрів народного мистецтва
  • 10 листопада - Міжнародний день бухгалтера
  • 14 листопада - Всесвітній день боротьби пpоти діабету, Міжнародний день логопеда
  • 16 листопада - Міжнародний день терпимості, День працівників радіо, телебачення і зв'язку
  • 17 листопада - День студента, Міжнародний день студентів, Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легенів
  • 19 листопада - День працівників гідрометеорологічної служби, День скловиробника
  • 20 листопада - День працівників сільського господарства, Всесвітній день пам'яти жертв ДТП, Всесвітній день дитини
  • 21 листопада - День Свободи та гідності, Всесвітній день телебачення
  • 25 листопада - Міжнародний день боротьби зa ліквідацію насильства відносно жінок
  • 26 листопада - Дeнь пам'яті жертв голодоморів
  • 28 листопада - День працівника фінансового моніторингу

Раніше ми писали, чи буде вихідний на Покрову, 14 жовтня.

Також читайте про всі свята і вихідні жовтня 2022.

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