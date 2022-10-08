Свята і вихідні листопада 2022: скільки будемо відпочивати і що відзначимо

У листопаді всього буде 30 робочих днів. Із них 22 робочих і тільки 8 вихідних.

Вихідними днями будуть: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 число.

Найбільші і найважливіші свята останнього місяця осені: День української писемності і мови, в який всі охочі зможуть написати Радіодиктант національної єдності, День студента, День Свободи і гідності.

Колаж РБК-Україна: Календар на листопад 2022

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