Праздники и выходные ноября 2022 года: сколько будем отдыхать и что отметим

Последний месяц осени 2022 года, ноябрь, будет богат государственными праздниками, а вот дополнительные выходные не предусматриваются. Впрочем, отдых во время знаковых праздников у нас забрала война, ведь дополнительные выходные отменены на период действия военного положения.
Сколько рабочих и выходных дней нас ждет, календарь важных праздников – в материале Styler ниже.
В ноябре всего будет 30 рабочих дней. Из них 22 рабочих и только 8 выходных.
Самые крупные и важные праздники последнего месяца осени: День украинской письменности и языка, в который все желающие смогут написать Радиодиктант национального единства, День студента, День Свободы и достоинства.
Коллаж РБК-Украина: Календарь на ноябрь 2022
Все праздники ноября 2022 года
3 ноября – День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии
4 ноября – День железнодорожника
6 ноября – День работника социальной сферы, Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
9 ноября – День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства
10 ноября – Международный день бухгалтера
14 ноября – Всемирный день борьбы пpотив диабета, Международный день логопеда
16 ноября – Международный день терпимости, День работников радио, телевидения и связи
17 ноября – День студента, Международный день студентов, Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких
19 ноября – День работников гидрометеорологической службы, День стеклопроизводителя
20 ноября – День работников сельского хозяйства, Всемирный день памяти жертв ДТП, Всемирный день ребенка
21 ноября – День Свободы и достоинства, Всемирный день телевидения
25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
26 ноября – День памяти жертв голодоморов
28 ноября – День работника финансового мониторинга