Священник объяснил, можно ли печь паски в Страстную пятницу и что нести в церковь

Отметим, что в "страстную седмицу" обычно хозяйки начинали печь паски и красить яйца, запекать мясо с четверга. Также бытует мнение, что в Страстную пятницу - когда самый строгий пост - бытовыми делами заниматься категорически нельзя, в том числе и приготовлением пасхальной снеди.

Священнослужитель озвучил церковное видение этого и других вопросов, связанных с продуктами для празднования Пасхи.

Можно ли печь паски в Страстную пятницу

Духовник обратил внимание, что утром обычно служат богослужения Великой пятницы, и тогда, после преклонение к плащанице, можно дома делать всю необходимую работу.

"Желательно, конечно, испечь паски раньше или позже пятницы, ведь этот день является особенно скорбным, но если есть необходимость в какой-то работе, то можно ею заниматься после утреннего богослужения", - рассказал священник.

Какие продукты нести святить в церковь

По словам отца Олега, все, что следует нести на освящение, перечислено в молитвах: это масло, сыр (запеченный, сладкий, в любом виде), яйца, мясо (на него даже читают отдельную молитву из-за насилия и гибели животного), хрен и хлеб (паска).

Всю остальную пищу священник не упоминает во время освящения, потому нести ее в церковь - бессмысленно.

Что делать с испорченными освященными продуктами

Духовник настоятельно не рекомендует доводить до того, чтобы освященная пища портилась. Во избежание этого можно раздавать продукты людям, приглашать гостей в дом.

"Но если уж так случилось, то надо отдать ее животным. В городе отдают собакам или кошкам, а село использует по хозяйству. А вообще любая освященная вещь теряет освящение тогда, когда теряет целостность. То есть яйцо, которое испортилось, уже можно не считать освященным", - отметил священник.

Если после празднования остались освященные салфетки с образами или наклейки с яиц в форме крестов, то их следует сжечь или закопать, советует он.