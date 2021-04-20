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В начале мая украинцев ждут длинные выходные: сколько будем отдыхать на Пасху

Новина українською → Украина, Вторник 20 апреля 2021 15:29
В начале мая украинцев ждут длинные выходные: сколько будем отдыхать на Пасху Фото: на Пасху и 1 мая в Украине будет четыре выходных дня подряд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В начале мая для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет четыре выходных дня подряд. Нерабочими будут суббота - вторник, с 1 по 4 мая.

Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

В субботу, 1 мая, Украине отмечается День труда, а Пасха в этом году празднуется 2 мая.

Согласно части третьей статьи 67 КЗоТ в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Поэтому по графику пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье в 2021 году выходные дни в субботу и воскресенье 1 и 2 мая переносятся на понедельник и вторник 3 и 4 мая

В начале мая украинцев ждут длинные выходные: сколько будем отдыхать на Пасху

Напомним, по данным опроса КМИС, в 2020 году любимыми праздниками украинцев были Рождество Христово (79%), Пасха (77%) и Новый год (74%). День международной солидарности трудящихся отметили 11% опрошенных.

Отметим, по расчетам "Института аграрной экономики", стоимость пасхальной корзины в 2021 году по средним ценам по Украине по состоянию на март составит около 780 грн. Это на 25,8% больше, чем в прошлом году.

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