В начале мая украинцев ждут длинные выходные: сколько будем отдыхать на Пасху

В начале мая для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет четыре выходных дня подряд . Нерабочими будут суббота - вторник, с 1 по 4 мая.

Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни .

В субботу, 1 мая, Украине отмечается День труда, а Пасха в этом году празднуется 2 мая.

Согласно части третьей статьи 67 КЗоТ в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Поэтому по графику пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье в 2021 году выходные дни в субботу и воскресенье 1 и 2 мая переносятся на понедельник и вторник 3 и 4 мая