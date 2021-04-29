Священик пояснив, чи можна пекти паски у Страсну п'ятницю і що нести до церкви

Зауважимо, що в "страсну седмицю" зазвичай господині починали пекти паски та фарбувати яйця, запікати м'ясо з четверга. Також існує думка, що у Страсну п'ятницю - коли найсуворіший піст - побутовими справами займатися категорично не можна, в тому числі й приготуванням пасхальної їжі.

Священнослужитель озвучив церковне бачення цього та інших питань, пов'язаних з продуктами для святкування Великодня.

Чи можна пекти паски у Страсну п'ятницю

Духівник звернув увагу, що вранці зазвичай служать богослужіння Великої п'ятниці, і тоді, після преклоніння до плащаниці, можна вдома робити всю необхідну роботу.

"Бажано, звичайно, спекти паски раніше чи пізніше за п'ятницю, адже цей день є особливо скорботним, проте якщо є необхідність у якійсь праці, то можна нею займатися після ранкового богослужіння", - розповів священик.

Які продукти нести святити до церкви

За словами отця Олега, все, що слід нести на освячення, перераховано в молитвах: це масло, сир (запечений, солодкий, в будь-якому вигляді), яйця, м'ясо (на нього навіть читають окрему молитву через насильство і загибель тварини), хрін і хліб (паска).

Всю іншу їжу священик не згадує під час освячення, тому нести її до церкви - сенсу немає.

Що робити з зіпсованими освяченими продуктами

Духівник настійно не рекомендує доводити до того, щоб освячена їжа псувалася. Щоб уникнути цього можна роздавати продукти людям, запрошувати гостей до хати.

"Але якщо вже так сталось, то треба віддати її тваринам. У місті віддають собакам чи котам, а село використовує по господарству. А взагалі будь-яка освячена річ втрачає освячення тоді, коли втрачає цілісність. Тобто яйце, яке зіпсувалося, вже можна не вважати освяченим", - зазначив священик.

Якщо після святкування залишилися освячені серветки з образами чи наліпки з яєць у формі хрестів, то їх слід просто спалити або закопати, радить він.