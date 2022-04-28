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"Сволочи!" На Кипре детвора забросала россиян камнями (видео)

Фото: На Кипре дети забросали россиян камнями (Википедия)
Автор: Светлана Мащенко

Россияне решили устроить автопробег на солнечном острове Кипр, но и тут до них долетел "бумеранг".

Видео с местью россиянам за войну в Украине смотрите ниже в нашем материале Styler.

На кадрах видно, что колонна с автомобилями едет с российскими флагами, показывая, что они гордятся принадлежностью к "великой нации".

Одно из авто начала забрасывать группа детей, которая находилась в этот момент на мосту, под которым проходила колонна.

"Сволочи! Сволочи!"Бросай! Выбивай нафиг ему стекло!" - кричат малолетние активисты.

В машину полетели крупные булыжники, некоторые из которых достигли цели. В результате, атакованное авто покинуло колонну и поехало вперед.

Ранее мы писали, что россиянка получила в глаз за то, что выкрикивала на курорте "Слава России".

Также сообщалось, что в Швеции "ватница" набросилась на украинку и поплатилась за это работой.

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