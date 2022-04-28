"Сволота!" На Кіпрі дітлахи закидали росіян камінням (відео)

На кадрах видно, що колона з автомобілями їде з російськими прапорами, показуючи, що вони пишаються приналежністю до "великої нації".

Одне з авто почала закидувати група дітей, яка перебувала в цей момент на мосту, під яким проходила колона.

"Сволота! Сволота!" Кидай! Вибивай нафіг йому скло!" - кричать малолітні активісти.

В автівку полетіли крупні каменюки, деякі з яких досягли мети. В результаті, атаковане авто покинуло колону і поїхало вперед.

