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Опасно для здоровья: в Греции "начали учить" россиян стыдиться своего происхождения (видео)

Новина українською →
Афины, Четверг 28 апреля 2022 09:24
Опасно для здоровья: в Греции "начали учить" россиян стыдиться своего происхождения (видео) Фото: В Греции решили проучить россиян (Getty Images)
Автор: Styler

В греческом городе Афины на православную Пасху (24 апреля) россияне подрались с украинцами. Женщина из компании граждан РФ получила травму, так как пыталась разнять драку.

Об этом сообщается на видео в сети.

"Вчера была Пасха - 24 апреля и мы ее отмечали на пляже Агиос Кусмас в Афинах. Было много компаний - соседняя компания была с Украины", - рассказала россиянка.

По ее словам украинцы начали кричать "Слава Украине", а ее друзья в ответ прокричали "Слава России". После этого между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку.

Женщина не отделалась легким испугом, а получила удар в лицо. Она сообщила, что написала заявление в полицию.

Отметим, что это уже не первый раз, когда после начала военного вторжения РФ в Украину, россияне заграницей получают ответ от украинцев. Сообщается о многих избиениях россиян в курортных городах Турции, Египта и других стран.

Как мы ранее писали, в Швеции "ватница" накинулась на украинку и поплатилась за это работой.

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