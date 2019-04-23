Сводят с ума: знаки Зодиака, с которыми мужчинам сложно строить отношения

Самые сложные знаки Зодиака у женщин (Коллаж РБК-Украина)

Эти знаки Зодиака могут свести с ума мужчину красотой и сложным характером

Астрологи назвали три знака Зодиака у женщин, с которыми мужчины не могут долго находится рядом, так как они сводят их с ума своим характером.

Практически любая женщина может свести с ума мужчину, но только женщина со сложным и тяжелым характером способна одновременно сводить с ума и заставлять мужчину бежать без оглядки. Их внешняя оболочка обманчива, а манеры, черты характера и поведение могут разрушить любые, даже самые прочные отношения.

Женщина-Козерог. Эти дамы прирожденные карьеристки и, если им нужно будет выбрать между отношениями и работой, они выберут последнее. Романтика и любовь для них не представляют особой ценности, поэтому они легко расстаются со своими партнерами. Козерогам очень сложно построить долгие крепкие отношения, так как мужчинам с ними очень сложно. Эти дамы властные, педантичные и зачастую эгоистичны по отношению к окружающим. Кроме того, они очень капризны и мужчины готовы разорвать отношения, только лишь бы снова почувствовать свободу.

Знаки Зодиака, с которыми мужчинам сложно строить отношения (Коллаж РБК-Украина)

Женщина-Близнец. Это женщины очень независимы и более всего они боятся потерять свою свободу. Построить с ними отношения очень сложно, так как они к ним просто не стремятся. Они умны, жизнерадостны, развиты и привлекают мужчин, но потом избранники этих дам разочаровываются, так как Близнецы не горят желанием встретиться, придумывают отговорки и всячески показывают, что не дорожат своим партнером.

Женщины-Львы. Львицы очень властные дамы и в отношениях они всегда стараются показать мужчинам, что они главные. Они красивы, сексуальны и обаятельны, что позволяет мужчинам потерять голову с первого взгляда, но в отношениях эти женщины очень быстро начинают подавлять своего партнера. Львы знают, как заставить мужчину выполнять все прихоти и при этом удерживать их возле себя. Но иногда они перегибают палку и отношения заканчиваются.

Напомним, ранее мы писали о том, какие знаки Зодиака более всего склонны к унынию и депрессиям.

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