Покоряют сердца: самые привлекательные мужчины по знаку Зодиака

Фото: коллаж РБК-Украина

Как разные знаки Зодиака могут вскружить голову женщинам

Астрологи назвали присущие знакам Зодиака достоинства, которые смогут облегчить женщинам выбор своей половинки. Каждый человек уникальный, но звезды одаривают людей особыми "примочками", и гороскоп самых привлекательных мужчин поможет дамам узнать больше о врожденных талантах, магнетизме и харизме кавалеров.

Овны

Овна можно назвать самым обаятельным. Дело в том, что рожденные под этим знаком Зодиака привыкли сталкиваться с трудностями и, соответственно, их преодолевать. Девиз "жизнь - борьба" для мужчин-Овнов является их кредо, что на практике закаляет характер и укрепляет тело. Вы не услышите от них жалоб и нареканий - Овны добиваются поставленых целей и долго не раздумывают над способом. Хоть им не присуща романтика, у Овнов есть особое свойство располагать к себе девушек прямотой и уверенностью в себе. Мужчины представители этого знака Зодиака скоры на решения, и обратная сторона медали этого качества может сделать отношения между парой недолговечными, если дама сердца любит капризничать.

Иллюстративное фото (wikimedia.org)

Тельцы

Тельцы красивы как на подбор. Большинство представителей этого знака Зодиака стройные и высокие, имеют крепкое телосложение и стальные мышцы, открытое лицо и густые ресницы. Благодаря своей внешности, Тельцы притягивают женщин, как магнит. Также женщина в Тельцах кроме естественной мужественности может импонировать финансовый достаток, так как "звонкая монета" у рожденных под созвездием Тельцов как правило всегда водится. Между тем, они склонны к собственничеству и иногда могут казаться жадными.

Близнецы

У Близнецов есть непревзойденная способность правильно себя преподносить, изящно одеваться, выставлять напоказ свои достоинства и умело скрывать недостатки, поэтому женщины могут считать их настоящими очаровашками и легко пускать в свои сердца и грезы. Нужно сказать, что Близнецы с помощью своей фирменной саморекламы быстро завоевывают внимание дамы, причем не одной, поэтому женщинам стоит готовиться к борьбе за расположение кавалера. В то же время нужно понимать, что мужчинам-Близнецам нравиться быть "звездой" для женщин, а постоянность - не сильная их сторона.

Раки

У Раков спокойная уверенная красота выражается не сколько во внешней привлекательности, сколько во внутренней. Их можно назвать аристократами по натуре, которые сдержанностью и рассудительностью иногда способны зажечь пламя в сердцах женщин не яркой искрой, а "Вечным огнем". Мужчины-Раки довольно чувствительны, и это помогает им лучше понимать женщин, поэтому между парой может возникнуть крепкая связь и понимание "без слов". Они трепетно относятся к привычкам и предпочтениям женщин и стараются им угодить, даже в ущерб собственным традициям. Душевная организация Раков может казаться очень крепкой, но у представителей этого знака Зодиака есть особая чувствительность и ранимость глубоко в душе (иногда это может походить на обидчивость), поэтому в случае злоупотребления их любовью дама столкнется не с истерикой, а с холодной Арктикой в общении.

Львы

Мужчины-Львы обладают врожденной харизмой и способны покорять женщин простой выразительной улыбкой, которая имеет прямо-таки волшебные свойства и завоевывает расположение даже самых гордых красавиц. Львы знают о своем шарме и ценят, когда им щедро оказывают почести - на заметку женщинам можно сказать, что они "любят ушами". Рожденные под созвездием Льва привлекательны уверенностью в себе, пылкостью и импульсивностью, также дамам не трудно будет потерять с ними голову.

Иллюстративное фото (pixabay.com/darkmoon1968)

Девы

Мужчины, рожденные под созвездием Девы, прирожденные аналитики и стратеги. Они могут стать отличными помощниками для своих избранниц, готовыми развивать их инициативы и поддерживать в случае неудач. Мужчины-Девы становятся отличными семьянинами, но для быстрых интриг они редко когда могут подойти, так как сдержанны и не очень эмоциональны. В то же время подобные качества придают им некую таинственность, а загадочность легко способна взбудоражить воображение и заинтриговать женщин.

Весы

Представителей этого знака Зодиака часто можно назвать эталонами мужской красоты. И дело не только в стройности тела, но и в их характере, уме и творческой натуре. В то же время они довольно требовательны к другим людям, поэтому женщины должны быть готовыми всегда "держать марку" и иметь безупречный внешний вид. Если такая требовательность не отпугивает дам, то вознаграждение окупит все старания с лихвой.

Скорпионы

Мужчина-Скорпион явдяется блестящим психологом и способен угадывать желания и мечты женщины, тем самым постоянно их удивлять. В то же время представитель этого знака Зодиака могут играть чувствами женщин и при желани способны привить дамам свои чаяния и выдать за их собственные. Скорпионам под силу создавать своеобразную ауру волшебника, что может легко покорить женщин, а их врожденная сексуальность - вскружить голову. Рожденные под созвездием Скорпиона восхитительны в роли и положительных героев, и злодеев-сердцеедов.

Иллюстративное фото (wikimedia.org)

Стрельцы

Рожденные под созвездием Стрельцов от природы очень красивы, но их обаяние формируется больше благодаря резким чертам лица, глубоком взгляде и врожденной сексуальности. Женщинам не легко устоять перед их шармом. Они эмоциональны и импульсивны, иногда даже ветрены, но если женщине удастся покорить сердце мужчины-Стрельца, то она может не переживать по поводу их верности.

Козероги

Мужчины-Козероги - настоящие романтики, но это не мешает им быть целеустремленными и настойчивыми в вопросе достижения поставленных целей. Представители этого знака Зодиака имеют крепкий характер и стойкие убеждения, и даже если "танцуют под чужую дудку", то добиваются собственной мелодии.

Водолеи

Мужчины-Водолеи верны и надежны. Они способны легко покорить женщин своей притягательной энергетикой, которая часто конвертируется в шарм и является важным атрибутом мужской красоты. Представители этого знака Зодиака - страстные и романтические люди, которые становятся желанными любовникам и верными спутниками в супружеской жизни. Но перед этим дамам придется немного потрудиться, так как мужчины-Водолеи не торопятся открывать душу и сердце.

Рыбы

Мужчины, рожденные под созвездием Рыб, обладают неординарной сексуальностью, причем особенность эта проявляется не всегда во внешности, но в манерах поведения, тоне и тембре голоса, манере говорить и двигаться. Их пластика от природы изящна. Мужчины-Рыбы способны загипнотизировать женщину и очаровать настолько, что она уже не захочет покидать их объятия. Представители этого знака Зодиака мастерски пользуются своими "фишками" с природным магнетизмом, поэтому могут покорить женщину и еще долго-долго сохранять "эффект первого поцелуя".

Как сообщалось ранее, астрологи назвали знаки Зодиака, которые отличаются крепкими нервами, прекрасной выдержкой, невозмутимостью и спокойствием практически в любой ситуации.

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