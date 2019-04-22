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Уныние и грусть: самые несчастные знаки Зодиака

STYLERЖизнь    22.04.2019 - 21:38
Уныние и грусть: самые несчастные знаки Зодиака
Самые несчастные знаки Зодиака (Коллаж РБК-Украина)

Эти знаки Зодиака портят свою жизнь негативными мыслями

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые чаще других склонны к грусти, унынию и депрессиям. Представители этих знаков сомневаются в себе и своих силах, доводят окружающих своим пессимизмом и склонны видеть проблемы там, где их на самом деле нет.

Тельцы очень мнительны, они постоянно ищут подвох в действиях и словах окружающих и из-за постоянного напряжения чувствуют себя несчастными. Представители этих знаков сомневаются в своих силах, в своих способностях и в своей внешности. Они подвержены пагубным привычкам и это тоже не добавляет им позитива в жизни. Кроме того, Тельцы очень ревнивы и подозрительны, что существенно портит их взаимоотношения с близким человеком.

Раки воспринимают все, что происходит в их жизни, очень близко к сердцу. Они не могут смотреть на мир сквозь розовые очки и поэтому чаще других чувствуют себя несчастными. Даже если все в их жизни хорошо, они все равно ищут что-то, что нагонит на них тоску и уныние, вплоть до того, что они готовы оттолкнуть от себя близкого человека, чтобы их после этого пожалели.

Уныние и грусть: самые несчастные знаки Зодиака

Знаки Зодиака, которые чаще других чувствуют себя несчастными (Коллаж РБК-Украина)

Близнецы не могут двигаться вперед и постоянно застревают в прошлом. Они копаются в ошибках, которые были совершенны ранее, анализируют и расставляют их по полочкам. Также они не умеют находить удовольствие в текущем моменте, им сложно наслаждаться жизнью здесь и сейчас. Из-за этого, многие представители этого знака обречены на одиночество.

Напомним, ранее мы писали о том, что названы самые привлекательные мужчины по знаку Зодиака.

А также рассказывали о том, что астрологи назвали самые ленивые знаки Зодиака.

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