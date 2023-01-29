Свіжий чи сухий: у якому вигляді часник корисніший
Про користь свіжого часнику відомо вже давно. Сушений часник має деякі відмінності. Він дивним чином зберігає всі свої корисні речовини та смакові якості.
Про це розповіла експертка з харчування Наталя Мазурик в Instagram.
Користь свіжого часнику
За словами експертки, свіжий часник має такі корисні властивості:
- Гострий, яскравий смак, який швидко розкривається;
- Окиснюється, тому на смак впливає спосіб та час нарізання;
- Максимум вітамінів + фітонциди, які мають бактерицидну дію;
- Користь від фітонцидів можна отримати навіть, коли нюхаючи часник - вони знаходяться в летких ефірних оліях;
- Карамелізується та підгорає;
- Підходить для салатів, соусів та різноманітних страв;
- Дає запах з рота.
Додамо, що не рекомендується купувати вже пророслий часник. На смак він буде різким і навіть трохи неприємним, а корисних якостей вже в нім не залишиться.
Калорійність 100 г свіжого часнику - 130 кілокалорій та 25 г вуглеводів.
Чим кращий сухий часник
Сухий часник має деякі відмінності від звичайного свіжого, а саме:
- Смак довше розкривається;
- Не окислюється;
- Має вітаміни, які термообробка вбиває фітонциди;
- Людям з виразками та іншими хронічними хворобами потрібно обмежити його кількість;
- Не карамелізується та не горить;
- Підходить для смаження;
- Не дає сильного запаху з рота.
Калорійність 100 г сухого часнику становить 345 кілокалорій. У продукті міститься 75 г вуглеводів, невелика кількість жирів, ледь перевищує 0,4 г і 16 білків.
Для приготування страв використовують такі заходи дозування: в одній столовій ложці міститься приблизно 12 г сухого продукту, а в чайній - 3.
Сушений часник не рекомендується вживати при таких хворобах, як гайморит, цироз печінки і порушення в роботі нирок. Занадто велика кількість цього продукту в будь-якій страві здатне викликати хворобливі відчуття у людей з виразкою шлунка і запаленням підшлункової залози.
Раніше ми називали найпростіший спосіб, який допоможе почистити часник за хвилину.
Також ми писали, як зберігати часник, щоб він був свіжим цілих півроку.