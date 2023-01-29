Свежий или сухой: в каком виде чеснок полезнее
О пользе свежего чеснока известно уже давно. Сушеный чеснок имеет некоторые отличия. Он удивительно сохраняет все свои полезные вещества и вкусовые качества.
Об этом рассказала эксперт по питанию Наталья Мазурик в Instagram.
Польза свежего чеснока
По словам эксперта, свежий чеснок обладает такими полезными свойствами:
- Острый, яркий, быстро раскрывающийся вкус;
- Окисляется, поэтому на вкус влияет способ и время нарезки;
- Максимум витаминов + фитонциды, обладающие бактерицидным действием;
- Пользу от фитонцидов можно получить даже, когда нюхая чеснок - они находятся в летучих эфирных маслах;
- Карамелизуется и подгорает;
- Подходит для салатов, соусов и блюд;
- Дает запах изо рта.
Добавим, что не рекомендуется покупать уже проросший чеснок. По вкусу он будет резким и даже немного неприятным, а полезных качеств уже в нем не останется.
Калорийность 100 г свежего чеснока - 130 килокалорий и 25 г углеводов.
Чем лучший сухой чеснок
Сухой чеснок имеет некоторые отличия от обычного свежего, а именно:
- Вкус дольше раскрывается;
- Не окисляется;
- Имеет витамины, которые термообработка убивает фитонциды;
- Людям с язвами и другими хроническими болезнями следует ограничить его количество;
- Не карамелизуется и не горит;
- Подходит для жарки;
- Не дает сильного запаха изо рта.
Калорийность 100 г сухого чеснока составляет 345 килокалорий. В продукте содержится 75 г углеводов, небольшое количество жиров, едва превышающее 0,4 г и 16 белков.
Для приготовления блюд используют следующие меры дозировки: в одной столовой ложке содержится примерно 12 г сухого продукта, а в чайной - 3.
Сушеный чеснок не рекомендуется употреблять при таких болезнях как гайморит, цирроз печени и нарушения в работе почек. Слишком большое количество этого продукта в любом блюде способно вызвать болезненные ощущения у людей с пептической язвой желудка и воспалением поджелудочной железы.
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