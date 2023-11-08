За світовими стандартами. Відкрився новий сучасний центр реабілітації військових: перші фото

Що відомо про RECOVERY у Рівному

Новітній реабілітаційний центр для військових у Рівному (фото: RECOVERY)

Центр реабілітації облаштували на базі другої міської лікарні. Під нього виділено другий і третій поверхи медзакладу. Там було проведено якісний ремонт, в результаті чого кількість ліжко-місць у палатному відділенні збільшено з 23 до 50.

Увесь простір реабілітаційного центру облаштовано з урахуванням світових стандартів інклюзивності: просторі коридори із широкими дверними отворами та поручнями, санітарно-гігієнічні зони для маломобільних пацієнтів.

Палати облаштовано багатофункціональними ліжками з електроприводом і відповідними меблями для комфортного перебування.

Новітній реабілітаційний центр для військових у Рівному (фото: RECOVERY)

У лікувально-реабілітаційній зоні обладнано кабінет фізіотерапії та два зали фізичної реабілітації, оснащені сучасним обладнанням із віртуальною реальністю, що забезпечує зворотний зв’язок із пацієнтом.

Крім того, облаштовано кабінети ерготерапії, асистивних технологій, індивідуальних занять.

Перелік тренажерів і апаратів для реабілітації покриває весь спектр функціональних порушень пацієнтів, отриманих в тому числі внаслідок мінно-вибухових та вогнепальних поранень, і дає змогу відновлювати, зокрема, ходу, втрачені функції верхніх та нижніх кінцівок на високому технологічному рівні.

Новітній реабілітаційний центр для військових у Рівному (фото: RECOVERY)

Додамо, що окрім Рівного, реабілітаційні центри RECOVERY надають безоплатні послуги в Києві, Львові, Вінниці, Одесі (два заклади) і на Дніпровщині (два заклади).

Загалом у центрах національної мережі вже отримали реабілітаційну допомогу понад 4300 пацієнтів.

Засновники RECOVERY планують до кінця 2024 року розширити мережу щонайменше до 16 інноваційних реабілітаційних центрів і 700 ліжко-місць.