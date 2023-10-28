6 головних проблем, з якими сім'ї військових стикаються вже зараз

Після повномасштабного вторгнення РФ добровільно пішли захищати Україну та були мобілізовані сотні тисяч осіб. У кожного з цих чоловіків і жінок за плечима - абсолютно різний досвід. Однак на всіх без виключення вдома з нетерпінням і молитвами чекають рідні.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сайт Міністерства оборони України, Служба психосоціальної підтримки сімей військовослужбовців, портал Osvitoria Media, опитування соціологічної групи "Рейтинг", "Правовий навігатор" від правозахисного центру для військовослужбовців "Принцип".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про основні проблеми, з якими родини українських військовослужбовців зіштовхуються вже зараз.

Нерозуміння

Перебуваючи на війні, тією чи іншою мірою змінюються всі. Для декого з рідних військовослужбовців, попри банальну очевидність, це може стати неприємною "несподіванкою".

У хлопців та дівчат, які захищають нашу країну на нулі або зміцнюють тили, формується власна (видозмінена) система цінностей. Вона може суттєво відрізнятись від поглядів цивільних.

Через це сім'ї військових можуть часом не розуміти своїх рідних під час телефонних розмов, або ж коротких миттєвостей реального "живого" спілкування.

Непорозуміння між чоловіками й жінками, дітьми і матерями, сестрами та братами можуть викликати образи, відчуття безпорадності, розпач і навіть агресію.

Саме тому свою допомогу українцям пропонують велика кількість психологів та інших фахівців. Аби зарадити ситуації, було створено навіть спеціальну Службу психосоціальної підтримки сімей військовослужбовців, яка допомагає впоратися з емоційними викликами та інформує, з ким і як взаємодіяти щодо різних соціальних питань.

І військові, і цивільні морально виснажені (ілюстративне фото: Freepik)

Стрес і виснаження

На тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну і військові, і цивільні - морально виснажені. Регулярний стрес, хвилювання за близьких і страх перед майбутнім "давить" на кожного.

Аби зберегти спокій у сім'ї необхідно навчитися максимально "видихати", інколи - навіть частково абстрагуватися від негараздів і суворої реальності, щоб зберегти моральні сили для подальшого життя.

Важливо також намагатися не бідкатися на власне життя тим людям, які перебувають на фронті. Адже їм там може бути в рази важче.

Щоб подолати стрес, експерти радять максимально "перемикати" увагу, побільше рухатись (виконувати різні фізичні вправи, якщо є можливість - ходити на прогулянки), робити дихальні вправи, медитувати, дихати свіжим повітрям.

"Випустити пар" можна навіть криком (наприклад голосно покричати в подушку) чи сльозами (коли напруження стає нестерпним). Нічого поганого в цьому немає.

Догляд за дітьми

Наскільки б банально це не звучало, але догляд за дітьми потребує постійної витримки та сил. В умовах війни та перебування найближчих людей на лінії вогню, декому необхідно докладати титанічних зусиль, щоб взяти себе в руки і звернути увагу на власних дітей.

Якого б віку не була дитина (діти), вона вимагає уваги, розуміння, підтримки. Дітям може бути досить непросто пояснити, "чому тато зараз на війні", "коли він повернеться", "скільки ще чекати, допоки настане мир"... А такі й подібні запитання доводиться чути багатьом мамам.

Інший бік медалі - спілкування з власними дітьми чоловіків (жінок), які повертаються з фронту хоча б ненадовго. На тлі психологічних змін і часто болісного досвіду, здобутого на війні, декому набагато важче знову "відкритися" й повернутись до нормального спілкування з малечею.

Дітям будь-якого віку дуже важливо відчувати безпеку та любов, отже батькам напрочуд важливо запастись терпінням. Обіймати, вислуховувати, пояснювати й заспокоювати.

Дітям може бути досить непросто пояснити, "чому тато зараз на війні" (ілюстративне фото: Freepik)

Обмундирування та екіпіровка

Попри те, що війна в Україні триває давно не перший рік, із початком повномасштабного вторгнення РФ багато хто зіткнувся з браком необхідного обмундирування та екіпіровки.

Навіть зараз сім'ї військовослужбовців регулярно шукають те, чого бракує їхнім бійцям (особливо під час чергової зміни сезону). Хтось намагається залучити до процесу волонтерів, інші шукають необхідний одяг чи спорядження самотужки й навіть закордоном.

Багатьом родинам дається це нелегко. По-перше, вартість військового приладдя інколи сягає захмарних висот. По-друге, це фізично й морально важко, особливо коли до цього людина ніколи в житті з подібним не стикалась.

Далеко не кожен вміє комунікувати й "виходити" на тих самих волонтерів, або ж виробників необхідної продукції. Багатьом важко зрозуміти, чому "бійцю потрібні ще одні штани (і не дай Боже - машина), якщо йому все надсилали раніше".

Але ж насправді зручний і правильно підібраний одяг, так само як і інші елементи обмундирування й екіпіровки (особливо на нулі) - напрочуд важливі для збереження здоров'я (а подекуди й життя) наших захисників.

Бюрократія

Згідно з вересневим дослідженням соціологічної групи "Рейтинг", ​​​65% опитаних українців мають серед близьких тих, хто воював чи й досі воює на фронті (починаючи з 24 лютого 2022 року).

При цьому, як ми вже казали раніше, саме родини часто опікуються допомогою бійцям. Окрім пошуку додаткового спорядження та організації зборів на речі й обладнання першої необхідності, сім'ям військовослужбовців доводиться розбиратися у безлічі юридичних і бюрократичних процесів.

Найстрашніше, що може бути - втратити близьку людину. Проте навіть тут посадовці регулярно нехтують елементарними людськими якостями й не квапляться допомогти родині загиблого бійця.

Дехто називає нашу армію "паперовою", і часто-густо це відповідає дійсності. Адже замість реальних і оперативних дій, українці змушені "носитися з папірцями" різними інстанціями в надії "знайти правду" і вирішити те чи інше питання.

Аби допомогти військовослужбовцям та їхнім близьким розв'язувати юридичні питання, команда громадської організації "Принцип" створила сайт "Правовий навігатор", де зібрала найважливіші інструкції та практичні поради.

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Проблеми зі здоров'ям

Людське здоров'я, як і будь-який інший ресурс, має здатність закінчуватись. Захисники й захисниці України змушені нехтувати потребами власних організмів, адже війна вчить знищувати заради виживання.

Про догляд за здоров'ям бійцям регулярно нагадують їхні рідні, але для багатьох із них це - порожній звук. Військовослужбовці усвідомлюють, що цивільні ніколи не зрозуміють життя у бліндажах, окопах, на нулі. Там - не до "попити чаю" чи "їсти побільше овочів і фруктів". Там - пекло, в якому найголовніше - вижити.

Саме тому військові, які довго перебувають на бойових позиціях без достатнього відпочинку та ротацій, у певний момент просто "ламаються". Не морально, а фізично. У декого "здає" серце, в інших - спина чи коліна. Хтось більше не може "вивозити" власний ПТСР...

І ось тоді сім'ї бійців стикаються з ще однією нагальною проблемою - медичною допомогою військовим та юридичними аспектами організації процесу лікування та реабілітації. На це потрібні тонни терпіння, вагони "папірців" (які часто-густо не хочуть оформлювати дистанційно) і у багатьох випадках - значні кошти.

Оскільки "списувати" цінні кадри ніхто не збирається, "поламаних", порізаних і кульгавих військовослужбовців намагаються якнайшвидше повернути у стрій за будь-яку ціну. Тоді як рідні - з останніх сил борються за їхнє повноцінне одужання та реабілітацію.

Рідні борються за повноцінне одужання та реабілітацію військових (ілюстративне фото: Freepik)