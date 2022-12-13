Світло вимкнули під час роботи пральної машинки: що робити у цій ситуації

Що буде з машинкою

Багато в чому це залежить від самої марки та моделі пральної машинки. Більш сучасні машини пристосовані до екстрених випадків, ніж більш старі чи бюджетні моделі.

На багатьох старих машинах використовується механічний таймер. При відключенні електроенергії вони перестають працювати, а після включення просто продовжують цикл спочатку.

У нових машинок програми електронні, які "запам'ятовують" момент, на якому вони зупинилися. Тому починають цикл не спочатку, а з того моменту, де настала пауза.

У зовсім нових моделей є й інша корисна функція – вони запитають, чи потрібно продовжувати з того ж місця чи краще запустити цикл знову спочатку.

Однак є моделі, які захочуть перезавантаження, якщо світло зникло раптово. І тоді вся програма зіб'ється, доведеться розпочинати цикл спочатку.

Коли потрібне перезавантаження

Якщо ваша пральна машинка після включення світла почала прати далі або запитує, яку дію потрібно виконати - почати спочатку або продовжити, то турбуватися нема про що.

Найчастіше перезавантаження вимагають більш старі моделі з вертикальним способом завантаження.

Перезавантажити машинку дуже просто – натисніть "Пуск/Пауза", а потім "Живлення". Далі просто увімкніть її й знову запустіть прання.

Якщо машинка не подає ознак життя, потрібно витягнути штекер з розетки, почекати пару хвилин і знову включити її в розетку. Деколи машинка не просто запускається після цих маніпуляцій, а ще й "згадує", на чому вона зупинилася під час відключення світла.

Якщо з перезавантаженням на більш старих моделях виникли проблеми, або це машинка з механічним керуванням, або несправний електронний блок живлення, запустіть іншу програму - наприклад, злив.

Чи може машина зламатися при раптовому відключенні світла

Насправді при відключенні світла побутова техніка не пошкоджується. Проблеми починаються при включенні світла, тому що напруга може стрибати, а це шкодить будь-якій техніці. Може згоріти внутрішня проводка, оскільки вона розрахована на 220 В, а стрибок напруги може бути набагато більшим.

Нові моделі більш захищені від стрибків напруги, а для старих варто встановити стабілізатори.

Коли потрібно вимкнути машинку з розетки

Фахівці рекомендують вимикати машинку з розетки, якщо електрики понад 10-12 годин. Після цього варто злити воду – відкрити кришку фільтра (внизу праворуч), витягнути трубку аварійного зливу, підготувати ємність або направити шланг у ванну.

Зачекати, поки вода поллється. Врахуйте, що води може бути багато. Після зливу води можна буде відчинити дверцята машинки.

Після включення світла потрібно запустити режим полоскання та віджимання. Потім можна знову поставити прання.