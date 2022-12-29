UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Світлана Тарабарова евакуювала батьків із Херсона після окупації: емоційне відео

Світлана Тарабарова з батьками (фото: instagram.com/tarabarova)
Автор: Юлія Гаюк

Українська співачка Світлана Тарабарова родом із нещодавно звільненого Херсона. Її батьки перебували там весь час окупації, і ось лиш зараз, після майже двох місяців умовлянь їх вдалося звідти евакуювати.

Про це зірка розповіла у своєму Instagram.

Що розповіла Тарабарова про евакуацію

Батьки співачки прожили в окупації весь час аж до звільнення Херсона. Проте після відходу з міста ворог нещадно його обстрілює, що майже унеможливлює життя там. У зв'язку з цим Світлана закликала мешканців виїжджати за можливості.

"Всі хто зараз в Херсоні, на острові - евакуюйтесь! Ворог знаходиться на тому березі Дніпра. Район в небезпеці. Забезпечити постачання води, електрики неможливо", - розповідає вона.

За словами артистки, вона півтора місяця вмовляла батьків виїхати в більш безпечне місце, і погодилися вони лиш зараз.

Світлана Тарабарова з мамою (фото: instagram.com/tarabarova)

"Так, я знаю, багато хто тримається за стіни, в яких прожили все життя, я сама 1,5 місяця, а до цього 10 місяців, благала своїх батьків. Але в мене маленька перемога: вчора нам вдалося їх вивезти. Вони в безпеці, вони поруч", - каже Тарабарова.

Вона також зазначила, що є офіційні рейси евакуації, якими варто користуватися.

"Тим хто не хоче, не може - покажіть мій пост. Там залишатися вкрай небезпечно. Пройде зима, повернетеся додому", - наголосила Світлана.

Раніше ми розповідали, як батьки співачки відреагували на її третю вагітність.

Дивіться також відео з виступу Тарабарової для українських захисників у гарячих точках.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсоневакуаціяОбстрілдеокупаціяШоу-бізнес