RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Светлана Тарабарова эвакуировала родителей из Херсона после оккупации: эмоциональное видео

Светлана Тарабарова с родителями (фото: instagram.com/tarabarova)
Автор: Юлия Гаюк

Украинская певица Светлана Тарабарова родом из недавно освобожденного Херсона. Ее родители находились там все время оккупации, и вот только сейчас, после почти двух месяцев уговоров, их удалось оттуда эвакуировать.

Об этом звезда рассказала в своем Instagram.

Что рассказала Тарабарова об эвакуации

Родители певицы прожили в оккупации все время вплоть до освобождения Херсона. Однако после ухода из города враг беспощадно его обстреливает, что делает жизнь там почти невозможной. В связи с этим Светлана призвала жителей выезжать по возможности.

"Все кто сейчас в Херсоне, на острове - эвакуируйтесь! Враг находится на том берегу Днепра. Район в опасности. Обеспечить поставки воды, электричества невозможно", - рассказывает она.

По словам артистки, она полтора месяца уговаривала родителей уехать в более безопасное место, и согласились они только сейчас.

Светлана Тарабарова с матерью (фото: instagram.com/tarabarova)

"Да, я знаю, многие держатся за стены, в которых прожили всю жизнь, я сама 1,5 месяца, а до этого 10 месяцев, умоляла своих родителей. Но у меня маленькая победа: вчера нам удалось их вывезти. Они в безопасности, они рядом", - говорит Тарабарова.

Она также отметила, что есть официальные рейсы эвакуации, которыми следует пользоваться.

"Тем кто не хочет, не может - покажите мой пост. Там оставаться крайне опасно. Пройдет зима, вернетесь домой", - подчеркнула Светлана.

Раньше мы рассказывали, как родители певицы отреагировали на третью беременность.

Смотрите также видео выступления Тарабаровой для украинских защитников в горячих точках.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонэвакуацияОбстрілдеокупаціяШоу-бизнес