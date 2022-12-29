Светлана Тарабарова эвакуировала родителей из Херсона после оккупации: эмоциональное видео

Что рассказала Тарабарова об эвакуации

Родители певицы прожили в оккупации все время вплоть до освобождения Херсона. Однако после ухода из города враг беспощадно его обстреливает, что делает жизнь там почти невозможной. В связи с этим Светлана призвала жителей выезжать по возможности.

"Все кто сейчас в Херсоне, на острове - эвакуируйтесь! Враг находится на том берегу Днепра. Район в опасности. Обеспечить поставки воды, электричества невозможно", - рассказывает она.

По словам артистки, она полтора месяца уговаривала родителей уехать в более безопасное место, и согласились они только сейчас.

Светлана Тарабарова с матерью (фото: instagram.com/tarabarova)

"Да, я знаю, многие держатся за стены, в которых прожили всю жизнь, я сама 1,5 месяца, а до этого 10 месяцев, умоляла своих родителей. Но у меня маленькая победа: вчера нам удалось их вывезти. Они в безопасности, они рядом", - говорит Тарабарова.

Она также отметила, что есть официальные рейсы эвакуации, которыми следует пользоваться.

"Тем кто не хочет, не может - покажите мой пост. Там оставаться крайне опасно. Пройдет зима, вернетесь домой", - подчеркнула Светлана.