Без світла, зв'язку та води: особистий досвід виживання під час блекауту

Найважчою виявилася відсутність інформації

Ранок 10 жовтня у Львові розпочався з кількох ракетних ударів. Перші два чули майже в усіх частинах міста, наступні - ближче до центру. А потім у небі з'явився чорний дим і стало зрозуміло, що є попадання.

Майже відразу почалися спочатку перебої зі світлом і зв'язком, почав вилітати інтернет. А в соціальних мережах мчали повідомлення про удари по Києву та іншим містам. А потім настала тиша.

Зв'язок впав повністю і додзвонитися не можна було нікуди. Люди активно у цьому допомагали, бо дзвонили друзям та рідним без зупинки. Інтернету не було також жодного – на жодному мобільному операторі. Зникла електрика, а разом із нею і вода.

Я одразу почала згадувати інструкції, які ми регулярно пишемо – як включити мобільний роумінг, як дізнатися новини, що потрібно зробити насамперед.

Але всі ці рекомендації не стали в пригоді, тому що всі мобільні вишки "померли" разом з електрикою. І немає ні генераторів, ні джерел безперебійного живлення. Завдяки іншим генераторам, щоправда, вдалося запустити воду.

Варіант дізнатися про новини за допомогою радіо теж успіхом не увінчався. Переносного радіо в домі немає, але ми змогли зловити частоти за допомогою смартфона та навушників. Але на жаль – станція була тільки одна і та – новини не крутила.

За кілька годин львів'яни просто почали виходити на вулицю та дізнаватися про інформацію у сусідів і навіть просто перехожих. За 15 хвилин спілкування з сусідами я дізналася масу "корисної" інформації, але користі від неї не було.

Про те, що було скасування повітряної тривоги, ми довідалися лише за кілька годин – завдяки цілому ланцюжку повідомлень, які передавали з вуст у вуста з центру міста. Кажуть, що тільки там був хоч якийсь зв'язок.

Майте на увазі, що за відсутності зв'язку, ви не тільки не зможете дзвонити та читати соціальні мережі, а не отримуватимете оповіщення всіх додатків про тривогу, повідомлення ДСНС та все інше. Міські сирени оповіщення працювати теж не будуть.

Паніка нам не друг

Другий сумний висновок, який я змогла зробити за 8 годин повного блекауту – люди, хоч і міцніші, ніж 24 лютого, але паніці піддаються. У моєму районі із супермаркетів винесли абсолютно всі продукти. На найближчих заправках були черги. І люди, зокрема й власники торгових точок, реально не розуміли, що їм робити.

До речі, ситуація в магазинах також була сумною. Частина магазинів просто закрилася. Частина працювала, але приймала лише готівку і продавала не всі товари. Зняти гроші через касу, з банкомату, розрахуватися карткою було просто неможливо. Навіть увечері, коли електрику та інтернет почали відновлювати.

Жодних сповіщень у місті не було, ніхто не отримував жодних інструкцій про те, що робити далі та до чого бути готовими.

Тому люди реагували на ситуацію в міру межі своєї тривожності – хтось терпляче чекав, хтось гуляв у парку на сонці, а хтось виносив із магазину продукти чи заправляв машину, щоб знову їхати до кордону.

Висновки чи реальна інструкція для виживання під час блекауту

Зв'язок. Просто будьте готові до того, що він може зникнути через обстріли. Цілком і увесь. Не намагайтеся дзвонити кудись без гострої потреби - поки ви телефонуєте тітці в село, де все тихо, хтось не зможе додзвонитися рятувальникам чи медикам.

Домовтеся з рідними заздалегідь, де ви будете у разі обстрілів і де вони будуть. Найкраще – у надійному укритті. Не намагайтеся кожні 10 хвилин оновити соцмережі – ви просто посадите телефон у нуль.

Зв'язок може бути лише біля установ влади, дільниць поліції, лікарень, державних установ.

Опалення та джерело енергії. Бажано мати генератор – це факт. Але якщо його немає, всі ваші гаджети, павербанки та все інше, повинні бути заряджені в ці дні завжди.

Вам не сильно допоможе електроплитка або електроковдра. Нам учора пощастило, що блекаут стався у розпал бабиного літа й у Львові світило сонце. Але всі ці чудові джерела тепла нам сильно не допомогли б. Тому - пледи, теплі шкарпетки, теплі спортивні костюми та заклеєні вікна.

Варто купити додому кілька термосів – для чаю, кави та харчові. Гарячий чай вас швидше зігріє та заспокоїть у такій ситуації, а у термосі він буде довго теплим.

Продукти та ліки. Не чекайте критичної ситуації, щоб зробити запас продуктів. Зробіть його заздалегідь і завжди в будинку тримайте щось, що можна приготувати швидко за допомогою окропу або цим можна перекусити без приготування.

Корисний лайфхак, якщо у вас в хаті є люди, які приймають якісь ліки постійно - купуйте препарати заздалегідь, коли попередня упаковка ще не закінчилася. І не забудьте взяти заспокійливі для всієї родини. Це вас позбавить від біганини по закритих аптеках.

Вода. Я вчора спостерігала, як із магазинів вивозять воду просто візками. Купіть заздалегідь упаковку води або кілька 5-літрових пляшок. А вдома тримайте набраними по 2-4 л на кожну людину.

Як варіант - запасіться адресами джерел та гідрантів, де можна набрати воду у разі гострої потреби. За тривалої проблеми воду почнуть постачати у всі райони, але це може статися на 2-3 добу блекауту.

Приготування їжі. Жителям багатоповерхівок, особливо тим, хто має все на електриці, особливо розганятися нікуди. Є похідні пальники, які можна використовувати у такій ситуації.

А є й цікавіший варіант. Якщо у вас є хоч мінімальний двір біля будинку – сміливо ставте мангал. Можна поєднатися із сусідами. Запасіться складним мангалом, решіткою до нього, мішком вугілля та кількома в'язками дров. На ньому можна зігріти воду та зварити суп для всіх.

Освітлення. Свічки та сірники тепер мають бути у кожному будинку обов'язково. Ліхтарики та лампочки на батарейках – це добре. Але свічки – це надійніше. І тримайте їх в одному ящику.

Діти. При повному блекауті навчання немає, садки не працюють, ви теж не можете поїхати на роботу або сісти до комп'ютера. Якщо ваші діти у цей час у навчальному закладі – забрати їх можна буде лише після відміни повітряної тривоги.

Якщо вони вдома – продумайте, чим зайняти їх і себе під час блекауту. Біготня від вікна до дверей, спроби зловити зв'язок і кудись додзвонитися, ваша стурбованість і тривожність - все це приведе дітей до неспокійного стану.

Якщо є можливість – читайте з ними книги, грайте в настільні ігри, приготуйте разом їжу, займіться малюванням або змайструйте м'яку іграшку, ліпіть із пластиліну. Нас учора з донькою врятували пазли, наприклад.

І найважливіше – ви повинні вміти діяти не лише за ситуацією, а й на крок-два наперед. Заздалегідь будьте готові до будь-якої кризи, коли на добу-дві зникають світло, опалення, зв'язок, вода. Ви можете заздалегідь підготуватись практично до будь-якої ситуації та не втратити голову в паніці.

Ракетний терор спрямований на те, щоб нас залякати та посіяти паніку, тому не піддавайтеся на провокації ворога і зберігайте спокій.