Без света, связи и воды: личный опыт выживания во время блэкаута

Самым трудным оказалось отсутствие информации

Утро 10 октября во Львове началось с нескольких ракетных ударов. Первые два были слышны почти во всех частях города, следующие - ближе к центру. А потом в небе появился черный дым и стало понятно, что есть попадание.

Почти сразу же начались сначала перебои со светом и связью, начал вылетать интернет. А в социальных сетях неслись сообщения об ударах по Киеву и другим городам. А потом наступила тишина.

Связь упала полностью и дозвониться нельзя было никуда. Люди активно в этом помогали, так как звонили друзьям и родным без остановки. Интернета не было также никакого - ни на одном мобильном операторе. Исчезла электрика, а вместе с ней и вода.

Я сразу начала вспоминать инструкции, которые мы регулярно пишем - как включить мобильный роуминг, как узнать новости, что нужно сделать в первую очередь.

Но все эти рекомендации не пригодились, так как все мобильные вышки "умерли" вместе с электричеством. И нет ни генераторов, ни источников бесперебойного питания. Благодаря другим генераторам, правда, удалось запустить воду.

Вариант узнать новости с помощью радио тоже успехом не увенчался. Переносного радио в доме нет, но мы смогли словить частоты с помощью смартфона и наушников. Но увы - станция была только одна и та - новости не крутила.

Через несколько часов львовяне просто начали выходить на улицу и узнавать информацию у соседей и даже просто прохожих. За 15 минут общения с соседями я узнала массу "полезной" информации, но толку от нее не было.

О том, что была отмена воздушной тревоги, мы узнали только через несколько часов - благодаря целой цепочки сообщений, которые передавали из уст в уста из центра города. Говорят, что только там была хоть какая-то связь.

Имейте в виду, что при отсутствии связи, вы не только не сможете звонить и читать социальные сети, а не будете получать оповещения всех приложения о тревоге, сообщения ГСЧС и все остальное. Городские сирены оповещения работать тоже не будут.

Паника нам не друг

Второй печальный вывод, который я смогла сделать за 8 часов полного блэкаута - люди, хоть и крепче, чем 24 февраля, но панике поддаются. В моем районе из супермаркетов вынесли абсолютно все продукты. На ближайших заправках были очереди. И люди, в том числе и владельцы торговых точек, реально не понимали, что им делать.

К слову, ситуация в магазинах тоже была печальная. Часть магазинов просто закрылась. Часть работала, но принимала только наличные деньги и продавала не все товары. Снять деньги через кассу, с банкомата, рассчитаться картой - было просто невозможно. Даже вечером, когда электричество и интернет начали восстанавливать.

Никаких оповещений в городе не было, никто не получал никаких инструкций о том, что делать дальше и к чему быть готовыми.

Поэтому люди реагировали на ситуацию в меру предела своей тревожности - кто-то терпеливо ждал, кто-то гулял в парке на солнце, а кто-то выметал из магазина продукты или заправлял машину, чтобы снова ехать к границе.

Выводы или реальная инструкция для выживания во время блэкаута

Связь. Просто будьте готовы к тому, что она может исчезнуть из-за обстрелов. Полностью и вся. Не пытайтесь звонить куда-либо без острой необходимости - пока вы звоните тете в село, где все тихо, кто-то не сможет дозвониться спасателям или медикам.

Договоритесь с родными заранее, где вы будете в случае обстрелов и где будут они. Лучше всего - в надежном укрытии. Не пытайтесь каждые 10 минут обновить соцсети - вы просто посадите телефон в ноль.

Связь может быть только возле учреждений власти, участков полиции, больниц, государственных учреждений.

Отопление и источник энергии. Желательно иметь генератор - это факт. Но если его нет, все ваши гаджеты, павербанки и все остальное, должно быть заряжены в эти дни всегда.

Вам не сильно поможет электроплитка или электроодеяло. Нам вчера повезло, что блэкаут произошел в разгар бабьего лета и во Львове светило солнце. Но все эти прекрасные источники тепла нам бы сильно не помогли. Поэтому - пледы, теплые носки, теплые спортивные костюмы и заклеенные окна.

Стоит купить домой несколько термосов - для чая, кофе и пищевые. Горячий чай вас быстрее согреет и успокоит в такой ситуации, а в термосе он будет долго теплым.

Продукты и лекарства. Не ждите критической ситуации, чтобы сделать запас продуктов. Сделайте его заранее и всегда в доме держите что-то, что можно быстро приготовить с помощью кипятка или этим можно перекусить без приготовления.

Полезный лайфхак, если у вас в доме есть люди, которые принимают какие-либо лекарства постоянно - покупайте препараты заранее, когда предыдущая упаковка еще не закончилась. И не забудьте взять успокоительные для всей семьи. Это вас избавит от беготни по закрытым аптекам.

Вода. Я вчера наблюдала, как из магазинов вывозят воду просто тележками. Купите заранее упаковку воды или несколько 5-литровых бутлей. А дома держите набранными по 2-4 л на каждого человека.

Как вариант - запаситесь адресами источников и гидрантов, где можно набрать воду в случае острой необходимости. При длительной проблеме воду начнут поставлять во все районы, но это может произойти на 2-3 сутки блэкаута.

Приготовление пищи. Жителям многоэтажек, особенно тем, у кого все на электрике, особо разгоняться некуда. Есть походные горелки, которые можно использовать в такой ситуации.

А есть и более интересный вариант. Если у вас есть хоть минимальный двор возле дома - смело ставьте мангал. Можно объединиться с соседями. Запаситесь складным мангалом, решеткой к нему, мешком угля и несколькими вязанками дров. На нем можно согреть воду и сварить суп для всех.

Освещение. Свечи и спички теперь должны быть в каждом доме обязательно. Фонарики и лампочки на батарейках - это хорошо. Но свечи - это более надежно. И держите их в одном ящике.

Дети. При полном блэкауте учебы нет, садики не работают, вы тоже не можете поехать на работу или сесть к компу. Если ваши дети в это время в учебном заведении - забрать их можно будет только после отмены воздушной тревоги.

Если они дома - продумайте, чем занять их и себя во время блэкаута. Беготня от окна к дверям, попытки словить связь и куда-то дозвониться, ваша обеспокоенность и тревожность - все это приведет детей в беспокойное состояние.

Если есть возможность - читайте с ними книги, играйте в настольные игры, приготовьте вместе еду, займитесь рисованием или смастерите мягкую игрушку, лепите из пластилина. Нас вчера с дочкой спасли пазлы, например.

И самое важное - вы должны уметь действовать не только по ситуации, а и на шаг-два наперед. Заранее будьте готовы к любому кризису, когда на сутки-двое исчезают свет, отопление, связь, вода. Вы можете заранее подготовиться практически к любой ситуации и не потерять голову в панике.

Ракетный террор направлен на то, чтобы нас запугать и посеять панику, поэтому - не поддавайтесь на провокации врага и сохраняйте спокойствие.