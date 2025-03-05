В мире появился первый "смартфон" для домашних любимцев: зачем он нужен и как работает

Компания GlocalMe представила на выставке MWC 2025 в Барселоне уникальный гаджет PetPhone. Устройство крепится на ошейник и позволяет организовать двустороннюю связь между владельцем и его питомцем.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание Android Authority , представляющее мир Android и технологий.

Как работает устройство

Хотя носимые устройства для домашних животных не являются чем-то новым, PetPhone обещает настоящую двустороннюю связь между питомцами и их владельцами. Называть его "смартфоном для животных" - смелый маркетинговый ход, но если устройство действительно оправдает заявленные функции, оно сможет изменить подход к уходу за питомцами.

Двусторонняя связь с животными реализуется через распознавание лая или других действий. Например, если собака начинает беспокоиться, устройство отправляет владельцу уведомление и позволяет включить голосовой ответ, чтобы успокоить питомца на расстоянии.

Такая возможность может оказаться полезной, особенно если животное привыкает реагировать на знакомый голос, доносящийся из динамика PetPhone.

PetPhone (фото: Android Authority)

Помимо связи, устройство предлагает функции мониторинга здоровья, позволяя следить за состоянием питомца. Встроенная система определения местоположения объединяет GPS, Wi-Fi и Bluetooth, что помогает находить животное даже в зонах, где один из методов может не сработать.

Технологии для домашних животных могут казаться излишеством, но этот рынок продолжает расти. Хотя многим владельцам достаточно простых решений, некоторым может понравиться сочетание мониторинга здоровья, отслеживания местоположения и функции удаленного взаимодействия, которые предлагает PetPhone.



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