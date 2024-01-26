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У світі з'явилась нова мова, якою володіють лише 350 людей. Ось як вона звучить

Що відомо про нову мову (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Лінгвісти задокументували появу нової мови, яка почала розвиватись у віддаленому селі Ладжман, що на півночі Австралії. У поселенні проживають переважно представники народу варлпірі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію IFL Science.

Що відомо про нову мову

"Легка варлпірі" або "варлпірі рампаку" - це мова, створена шляхом змішування різних елементів стандартної австралійської англійської мови з варлпірі - мова аборигенів, якою розмовляють кілька тисяч корінних жителів північної Австралії, - і криоль - англійська креольська мова, яку розробили наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття.

Мова зародилася у 1970-х і 1980-х роках. Це явище вивчала професор лінгвістики Австралійського національного університету Кармел О'Шеннессі, яка вперше повідомила про нову мову в 2005 році.

"Для розвитку змішаної мови вам потрібно мати двомовних або багатомовних людей, які часто змінюють мовні коди, дуже систематично, і які мають якусь соціальну причину створити свій власний спосіб розмови", - заявила О'Шеннессі.

Через роки система мови продовжувала розвиватися природним шляхом і навіть стала рідною мовою для деяких людей у селі Ладжаман. Навіть традиційна варлпірі вважається під загрозою зникнення - нею розмовляють лише 4 000 людей, а "легкою варлпірі" володіють приблизно 350 людей, більшість з яких молодше 40 років.

Село Ладжаман розташоване за 110 км до найближчої громади, а до найближчого міста звідти - 560 км. Вчені вважають, що ця ізоляція стала причиною появи нової мови.

У більшості мов рідко можна почути структури дієслівної системи та системи іменників з різних, далеких мов. Однак у "легкій варлпірі" дієслова в основному походять з англійської або кріольської, тоді як більшість інших граматичних компонентів у реченні походять від варлпірі.

На цьому відео можна почути, як дівчинка мовою "легкою варлпірі" розповідає історію про монстра.

 

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