Археологи знайшли таємну та втрачену мову, яка існувала 3000 років тому

У Туреччині знайшли секретний текст, розкиданий серед десятків тисяч давніх глиняних табличок, написаних за часів Хетської імперії в другому тисячолітті до нашої ери. Цікавий клинопис, за попередніми даними археологів, це - загублена мова, яка існувала понад 3000 років тому.

Що відомо про цю мову, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Science Allert.

За словами експертів, секретний тест і його загадкові ідіоми не схожі на жодну іншу давню письмову мову, що зустрічається на Близькому Сході. Але він точно має спільне коріння з іншими анатолійсько-індоєвропейськими групами.

Хитрі візерунки розпочинаються наприкінці культового ритуального тексту. Написаного хетською мовою - найдавнішою відомою індоєвропейською мовою. Фраза після вступу перекладається як "Відтепер читайте мовою країни Калашма".

Калашма - це було організоване суспільство бронзової доби, яке, ймовірно, розташовувалося на північно-західній околиці набагато більшої Хетської імперії в давній Анатолії, на деякій відстані від столиці Хаттуси, де пізніше була виявлена ця глиняна табличка.

Керівник археологічних розкопок руїн Хаттуси Андреас Шахнер розповів, що як тільки він вперше взяв у руки цю табличку, він одразу відчув її важливість. Він зазначає, що глиняна табличка напрочуд добре збереглася в порівнянні з рештою 25 000, знайденими в тому ж місці на території сучасного Богазкею в Туреччині.

Вже майже сторіччя історики, археологи та лінгвісти працюють разом, щоб розкрити та перекласти неймовірний архів королівських договорів, політичного листування, юридичних та релігійних текстів Хаттуси.

Більшість табличок написані хетським клинописом. Але експерти виявили й інші мови. Письмена, схоже, виходять із різних етнічних груп, які перебували в тіні Хетської імперії під час її правління на більшій частині Анатолії з 1650 по 1200 до нашої ери.

Карта Хетської імперії в її найбільшому розквіті, близько 1300 до н.е. (Sceince Allert)

"Хети були особливо зацікавлені у записі ритуалів іноземними мовами", - кажуть археологи.

І не лише з наукових причин. Хетська імперія, швидше за все, прославляла тисячі богів та богинь. У міру того, як хети захоплювали все більше і більше земель на великому півострові між Чорним і Середземними морями, імперія набувала нових релігій, щоб залучити нових підданих до своїх лав. Так вони намагалися завоювати повагу захопленого народу.

"Прийняття цих богів без власного пантеону свідчить про існування культури толерантності", - пояснюють дослідники.

А запозичення ідей, таких як системи клинописного письма, традиції та релігії, ймовірно, було способом розширити сферу впливу імперії.

Калашмани, наприклад, билися на боці хетів проти Єгипетської імперії у битві 1274 року до нашої ери.

Глиняна табличка з докладним описом Кадешського договору, виявлена у Богазкеї, Туреччина. ( Іокан/Вікісклад)

Наразі фахівці працюють над перекладом із нещодавно виявленої таблички з калашмайськими письменами. Шахнер та його колеги сподіваються опублікувати свої результати разом із зображенням свого відкриття наступного року.