В мире появился новый язык, на котором говорят только 350 человек. Вот как он звучит

Что известно о новом языке

"Легкий варлпири" или "варлпири рампака" - это язык, созданный путем смешения различных элементов стандартного австралийского английского языка с варлпири - язык аборигенов, на котором говорят несколько тысяч коренных жителей северной Австралии, - и криоль - английский креольский язык, разработанный в конце ХІХ - начале ХХ века.

Язык зародился в 1970-х и 1980-х годах. Это явление изучала профессор лингвистики Австралийского национального университета Кармел О'Шеннесси, которая впервые сообщила о новом языке в 2005 году.

"Для развития смешанного языка вам нужно иметь двуязычных или многоязычных людей, которые часто меняют языковые коды, очень систематически и имеющие какую-то социальную причину создать свой собственный способ разговора", - сказала О'Шеннесси.

Спустя годы система языка продолжала развиваться естественным путем и даже стала родным для некоторых людей в селе Ладжаман. Даже традиционная варлпири считается под угрозой исчезновения - на нем говорят лишь 4 000 человек, а "легким варлпири" владеют примерно 350 человек, большинство из которых моложе 40 лет.

Село Ладжаман расположено в 110 км от ближайшей громады, а к ближайшему городу - 560 км. Ученые полагают, что эта изоляция стала причиной появления нового языка.

В большинстве языков редко можно услышать структуры глагольной системы и системы существительных из разных далеких языков. Однако в "легкой варлпире" глаголы в основном происходят из английского или криольского, тогда как большинство других грамматических компонентов в предложении произошли от варлпири.

На этом видео можно услышать, как девочка на языке "легком варлпире" рассказывает историю о монстре.